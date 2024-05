One Piece Capítulo 1116: Fecha de estreno y spoilers

Manga plus

El nuevo capítulo 1116 de One Piece está a punto de llegar. Aquí te contamos todo sobre la fecha de publicación y spoilers.

El manga One Piece presenta actualmente la verdad del mundo mientras continúa la emisión de Vegapunk. Incluso después de sus desesperados intentos por detener la emisión, Gorosei fracasa estrepitosamente. El mundo tiene reacciones encontradas: algunos están confusos, mientras que otros se ríen de Vegapunk.

Éste predice que el mundo se hundirá debido a su creación, la Madre Llama. No sólo eso, sino que Vegapunk también cuenta la historia de Joy Boy, el primer pirata de la historia. Era del Reino Antiguo y luchó contra las veinte naciones.

El Siglo del Vacío termina con la derrota de Joy Boy, pero la guerra continúa. El mundo en el que viven es sólo fragmentos de lo que se hundió durante la Gran Guerra. Sin embargo, el próximo capítulo continuará la emisión mientras Vegapunk desentraña más misterios.

Fecha y hora de estreno del capítulo 1116 de One Piece

Como esta semana no hay descanso, el capítulo 1116 de One Piece se publicará el domingo 2 de junio de 2024 a las 17:00 hora peninsular española. Puedes leer los últimos capítulos gratis en Manga Plus.

A continuación se indican las zonas horarias globales de publicación del capítulo 1116 de One Piece:

11:00am Hora del Este

16:00 hora británica

17:00 hora europea

20:30 hora india

23:00 hora filipina

Posibles spoilers

El capítulo 1116 de One Piece continúa la emisión. Vegapunk no lo sabe todo sobre el Siglo Vacío, pero comparte todo lo que puede. El capítulo vuelve a mostrar la reacción del mundo ante la retransmisión. Les confunde que la guerra continúe después de 800 años cuando los participantes no están vivos.

Imu se queda mirando la foto de una mujer que se parece a Vivi, lo que significa que el capítulo revelará probablemente el rostro de la reina Lili. Es la antepasada de Vivi que formó parte de las 20 naciones aliadas durante el Siglo Vacío. Además, Vegapunk sabe que una parte de la Llama Madre es robada para alimentar un arma antigua.

York se sorprende de que Stussy conozca la existencia de la Llama Madre robada. También averigua la ubicación de la emisión e informa a Gorosei al respecto. Vegapunk también revela que sólo los Piratas de Roger fueron capaces de descubrir los misterios del Siglo Vacío, pero guardan silencio al respecto.

Saldrán más spoilers unos días antes de la fecha de estreno oficial. Actualizaremos este espacio cuando tengamos más información sobre el próximo capítulo.