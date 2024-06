One Piece Capítulo 1118: fecha de estreno y spoilers

El mensaje de Vegapunk se interrumpió justo antes de que pudiera revelar información crucial a aquellos relacionados con la letra “D”. Para conocer más detalles, acá te compartimos lo que sabemos del Capítulo 1118 de One Piece incluyendo fecha y spoilers.

En el capítulo 1117 de One Piece, se desarrolla el esperado enfrentamiento entre Zoro y Nusjuro cuando este último ataca el Thousand Sunny. Mientras tanto, los Gorosei no solo buscan detener la transmisión, sino también eliminar de una vez por todas a la tripulación Yonko.

Con Zoro y Jimbei protegiendo la nave del ataque de Nusjuro, Saturn se enfrenta al Gigante de Hierro y logra interrumpir la emisión al derrotarlo. Debido a que el caracol Den den mushi estaba con el Gigante de Hierro, la transmisión se detiene inmediatamente después de la victoria de Saturn.

El Arco de Egghead está llegando a su clímax mientras la tripulación se prepara para escapar, pero ¿podrán hacerlo fácilmente con los Gorosei y los marines persiguiéndolos?

One Piece Capítulo 1118: Fecha de estreno y horarios

El capítulo 1118 de One Piece se publicará el domingo 23 de junio de 2024 a las 17 (hora de España). Puedes leer los últimos capítulos gratis en Manga Plus..

Las zonas horarias globales de lanzamiento del capítulo 1118 de One Piece son las siguientes:

Argentina: a las 12:00 horas

Bolivia: a las 11:00 las horas

Brasil: a las 12:00 horas

Chile: a las 11:00 horas

Colombia: a las 10:00 horas

Costa Rica: a las 09:00 horas

Cuba: a las 11:00 horas

Ecuador: a las 10:00 horas

El Salvador: a las 09:00 horas

Estados Unidos (Washington DC): a las 11:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 08:00 horas

Guatemala: a las 09:00 horas

Honduras: a las 09:00 horas

México: a las 09:00 horas

Nicaragua: a las 09:00 horas

Panamá: a las 10:00 horas

Paraguay: a las 11:00 horas

Perú: a las 10:00 horas

Puerto Rico: a las 11:00 horas

República Dominicana: a las 11:00 horas

Uruguay: a las 12:00 horas

Venezuela: a las 11:00 horas

Posibles spoilers del capítulo 1118 de One Piece

Es probable que el próximo capítulo continúe con los intentos de la tripulación por escapar de la isla. Su próximo destino es Elbaf, donde deberán partir con los Piratas Gigantes hacia una nueva aventura.

El avance sugiere que la tripulación no está buscando derrotar a los ancianos todavía; su prioridad es encontrar un lugar seguro. Con Vegapunk muerto y su transmisión interrumpida, podríamos ver cómo el mundo reacciona con pánico ante lo que el científico intentaba revelar.

Aunque los villanos han logrado sus objetivos iniciales, aún no han detenido a la tripulación ni eliminado a Bonney. Es probable que ella los acompañe hasta Elbaf, aunque no se una formalmente a la tripulación. La presencia de Kuma con ella es reconfortante, pero aún no se sabe si hay una manera de devolverle la consciencia.

Los spoilers suelen aparecer unos días antes del lanzamiento oficial. Mantendremos este espacio actualizado con más información sobre el próximo capítulo tan pronto como esté disponible, pero ya que estás acá no te pierdas nuestra sección de películas y series para enterarte de todo lo nuevo.