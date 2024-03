Spoilers del episodio 1110 de One Piece confirma el final de esta pelea

Manuel es redactor en Dexerto ES y estudió periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Se graduó de comunicación social con mención en comunicaciones publicitarias. Es un apasionado del marketing digital, los videojuegos y el cine. The Legend of Zelda es su saga favorita, inspirándolo a convertirse en redactor de videojuegos. En Dexerto ES se enfoca, especialmente, en artículos de títulos de fantasía, RPGs y acción y algunos juegos móviles como Pokémon Go, Monster Hunter Now, así como también en anime, entre otros temas. Podrás ponerte en contacto con él a traves de su correo: [email protected]