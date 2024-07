One Piece episodio 1114: fecha de estreno, dónde ver y posibles spoilers

Faltan poco días para que el episodio 1114 de One Piece se estrene y acá te vamos a decir su fecha de estreno y dónde verlo para que no te pierdas ni un solo detalle.

Los fans del anime están emocionados ya que muy pronto se va a estrenar el episodio 1114 de One Piece, títulado ‘¡Por el bien de tu protegido! El puño del Vicealmirante Garp‘ y aunque aún no se conocen demasiados detalles, acá te compartimos todo lo que se sabe hasta los momentos.

Ahora que el foco se desvía del acorralado Koby, quien estaba atrapado mientras trataba de liberar la Isla Colmena de la opresión. Entra en escena el imponente Vicealmirante Garp, haciendo una entrada impresionante a bordo de un colosal buque de guerra.

Fecha de estreno del episodio 1114 de One Piece

El episodio 1114 de One Piece se emite el sábado 3 de agosto de 2024 a las 5:30 p.m. PT. Puedes encontrar tu zona horaria más abajo:

España (Península y Baleares): a las 10:30 horas

a las 10:30 horas Argentina: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Uruguay: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Brasil: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Chile: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Bolivia: a 04:30 las horas

a 04:30 las horas Puerto Rico: a las 04:30 horas

a las 04:30 horas Venezuela: a las 04:30 horas

a las 04:30 horas Colombia: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Ecuador: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Panamá: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Perú: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Costa Rica: a las 02:30 horas

a las 02:30 horas México: a las 02:30 horas

¿Dónde ver el episodio 1114 de One Piece?

Hay distintas plataformas disponibles para que uedas ver el episodio 1114, una de las principales y más populares en Crunchyroll.

Otras de las plataformas disponibles son: Netflix, Prime Video, Hulu, Viu y Bilibili Global. Eso sí, tienes que revisar las disponibilidad de tu país porque en algunos países.

Posibles spoilers del episodio 1114 de One Piece

Aunque no se conozcan muchos detalles, podemos tomar en contexto los hechos del episodio 1113 y cómo se va a desarrollar toda la acción. Además, algunos spoilers ya se han filtrado y esto es lo que sabemos:

El capítulo 1114 de One Piece comienza con diversas reacciones al mensaje de Vegapunk. Akainu, como de costumbre, está furioso, mientras que Doflamingo, en Impel Down, conversa con Magellan sobre la posibilidad de trasladarse a un lugar más alto.

En Egghead, Vegapunk explica su hipótesis sobre el hundimiento del mundo, afirmando que el aumento del nivel del mar se debe a terremotos causados por elementos ajenos a la naturaleza. Mientras tanto, Saturn sigue avanzando con el objetivo de destruir el Den Den Mushi y accede a una sala que contiene la “Mother Flame”, una pequeña llama dentro de un tanque gigantesco similar al que guarda la cabeza de Vegapunk.

Y esto es todo lo que sabemos hasta ahora, pero no dudes que cuando sepamos más información te lo haremos saber, así que asegúrate de pasarte por acá.