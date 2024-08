Los personajes más importantes de la Saga Final de One Piece

Ahora que One Piece entró en su Saga Final, los personajes más importantes de la historia están listos para ser el centro de atención.

Luego de 27 años, la Saga Final de One Piece está cada vez más cerca en el manga y anime. La travesía de los Piratas de Sombrero de Paja está muy cerca de terminar, mientras buscan los cuatro Road Poneglyphs y navegan a la legendaria isla de Laugh Tale.

El tramo final de la aventura comenzó con el Arco Egghead. Ahora, nuestra querida tripulación de Piratas tiene fijado su próximo destino a Elbaf, donde se desvelarán los numerosos misterios del Siglo Vacío, algunos de los cuales ya conocemos a través del mensaje de Vegapunk. Ahora que la historia está por terminar, hay muchos personajes importantes que hay que mencionar y acá te los presentamos a todos.

Monkey D. Luffy

Eiichiro Oda/Toei Animation

La presencia de Luffy en la lista se justifica por sí misma, a fin de cuentas es el protagonista. Hemos visto sus nuevas habilidades en el arco de Egghead, y es probable que la próxima etapa de la historia nos ofrezca aún más. El arco de Elbaf podría desvelar la magnitud de su vínculo con el dios del sol Nika y Joy Boy. La Saga Final nos revelará cómo cumple con su destino… Y la verdad nos llena de mucha nostalgia.

Shanks

Eiichiro Oda/Toei Animation

Sabíamos desde el principio que Shanks desempeñaría un papel crucial en la historia principal, aunque aparece muy poco en One Piece. Tiene una relación muy estrecha con Luffy y fue él quien le dio su característico sombrero de paja. Con el tiempo descubrimos su conexión con Gol D. Roger y su identidad como uno de los Yonko. De todas formas, sus verdaderos motivos siguen siendo todo un misterio.

Marshall D. Teach (Barbanegra)

Eiichiro Oda/Toei Animation

En la Saga Final de One Piece, Luffy tendrá que enfrentarse a dos de sus mayores enemigos: el Gobierno Mundial y Barbanegra. Este personaje fue miembro de los Piratas de Barbablanca, pero Barbanegra traicionó a su antiguo capitán, le hizo las cicatrices a Shanks, provocó la ejecución de Ace y luego se convirtió en uno de los Yonko. Y claro, su objetivo es ir tras el tesoro titular.

Buggy el Payaso

Eiichiro Oda/Toei Animation

Cuando conocimos a Buggy, no teníamos ni idea de que se convertiría en una figura tan prominente, a pesar de ser uno de los villanos más icónicos. Aunque no es el más fuerte (ni tampoco el más brillante), de alguna manera se convirtió en un Yonko (uno de los cuatro Emperadores) y comanda el Cross Guild junto a Mihawk y Crocodile. Como la mayoría de los otros grandes protagonistas, también va a por el One Piece.

Imu

SHUEISHA

Imu, el personaje más enigmático de One Piece, es el líder oculto del mundo. Ocupa el Trono Vacío en Mary Geoise y permanece desconocido para todos, excepto para los Gorosei (y aquellos que lo descubren por accidente). Los Gorosei cumplen todas sus órdenes, incluso si eso significa destruir una isla en su totalidad. Al ser el jefe del Gobierno Mundial, Imu se presenta como el antagonista principal de One Piece.

Monkey D. Dragon

Eiichiro Oda/Toei Animation

Aunque Monkey D. Dragon no ha tenido muchas apariciones (o incluso acciones) en la historia de One Piece, es una figura clave en la historia. Como líder del Ejército Revolucionario, es el mayor oponente del Gobierno Mundial. Además, cuenta con un poder político y una influencia humana impresionante. Es probable que juegue un papel fundamental en la guerra final cuando se reúna con Luffy.

Sakazuki (Akainu)

Eiichiro Oda/Toei Animation

Sakazuki, uno de los personajes más detestados de One Piece, es el actual Almirante de la Flota de los Marines. Es el que mató a Ace durante la Guerra de Marineford (sí, todavía no superamos esa muerte). Con su lema de “justicia absoluta”, Sakazuki no descansará hasta acabar con todos los piratas del mundo, sobre todo los que ofrecen recompensas más altas, o al menos eso cree. Eventualmente, tendrá que enfrentarse a Luffy en la Saga Final de One Piece.

Sabo

Eiichiro Oda/Toei Animation

Aunque Luffy no pudo salvar a Ace, afortunadamente tiene otro hermano por ahí. Sabo no solo es hermano de Luffy, sino que también es el segundo al mando del Ejército Revolucionario. Además, tiene el poder de la Mera Mera no Mi que pertenecía a Ace. Mientras se infiltraba en el Reverie, Sabo presenció el asesinato del Rey Nefertari Cobra y ahora es una de las pocas personas que sabe de la existencia de Imu.

Kuzan (Aokiji)

Eiichiro Oda/Toei Animation

Kuzan fue almirante de la Infantería de Marina, pero cambió de bando tras perder el puesto de almirante de la flota a manos de Sakazuki. Tras esto, se convirtió en un pícaro y, finalmente, en comandante de los Piratas de Barbanegra. En el arco de Egghead, se enfrenta a su antiguo mentor, Garp en el episodio 1115. Muchos creen que Kuzan traicionará a Barbanegra en la Saga Final y ayudará a Luffy y a su equipo. Mantenemos los dedos cruzados para que así sea.

Koby

Eiichiro Oda/Toei Animation

Garp lo considera el “futuro de los Marines”, además, Koby fue el primer amigo que Luffy hizo en el anime. Aunque están en lados opuestos, Koby siempre ha respetado a Luffy y su búsqueda de su sueño. Sin embargo, después de la derrota de Garp en Hachinosu y la transmisión mundial de Vegapunk, Koby está decidido a evitar que Luffy llegue a Laugh Tale.

Figarland Garling

Eiichiro Oda/Toei Animation

Figarland Garling, uno de los nuevos personajes, es el Comandante Supremo de los Caballeros de Dios. Como tal, ostenta un poder increíble, tanto político como físico. Además, está emparentado con Uta, la hija adoptiva de Shanks. Esto, unido al hecho de que también es un espadachín, ha llevado a los fans a creer que está emparentado con Shanks.

Espadachín misterioso

Eiichiro Oda/Shueisha

No sabemos quién es ni cuándo aparecerá. Sin embargo, su figura se muestra en el capítulo 1121 del manga, aunque solo como una silueta. Lo único que sabemos de este tipo es que es un espadachín y que va a tener un papel importante en el futuro. Es probable que la Saga Final revele quién es y cómo está conectado con los demás personajes.

El arco de Egghead ya pasó su punto más alto y se dirige hacia el arco de Elbaf, que será el segundo de la Saga Final. Así que pronto tendremos más peleas emocionantes y revelaciones intrigantes. Mantente atento porque en Dexerto ES te vamos a estar informando sobre todo.