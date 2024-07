Quirks en Boku no Hero: los 10 más poderosos

Hay muchos poderes deseables en Boku no Hero, y muchos que no lo son. Acá te daremos a conocer los quirks más poderosos de la franquicia.

Ahora que el final de Boku no Hero ya está aquí, podemos echar un vistazo al famoso manga de Kohei Horikoshi en su totalidad. Deku y la Clase 1-A han pasado por una dura prueba a lo largo del anime y el manga de superhéroes, enfrentándose a algunos villanos increíbles en el proceso.

Eso significa encontrarse con todo tipo de poderes y habilidades extrañas. Algunos héroes y villanos tienen simples Quirks que les permiten controlar elementos o transformar sus cuerpos. Otros, sin embargo… bueno, todo se vuelve muy raro. Aquí te traemos los 10 Quirks más poderosos en Boku no Hero.

10. Black Hole

Usuario : Anan Kurose/Héroe Profesional No. 13

: Anan Kurose/Héroe Profesional No. 13 Primera aparición: Capítulo 13

Los agujeros negros son inquietantes por naturaleza, ya que literalmente destruyen la materia, así que cualquier cosa que permita a alguien manifestarlos a voluntad es intrínsecamente aterradora. Este Quirk permite a los usuarios crear pequeños agujeros que absorben todo lo que se encuentra a cierta distancia. Las mismas reglas se aplican si algo se acerca demasiado, así que es bueno que Anan lo utilice únicamente para atraer enemigos y limpiar desastres.

9. Lavado de Cerebro

Usuario : Hitoshi Shinso

: Hitoshi Shinso Primera aparición: Capítulo 33

Este Quirk necesitaba alguna restricción seria, de lo contrario habría roto realmente la dinámica de poder de la serie y el manga de Boku no Hero. Una vez que alguien responde verbalmente a algo que Shinso dice, puede convertirlo en su esclavo personal. Lo único es que su función cerebral es limitada, así que sus órdenes tienen que ser relativamente sencillas. Aun así, un poco de creatividad y esto se complica rápidamente.

8. Explosión

Usuario : Katsuki Bakugo

: Katsuki Bakugo Primera aparición: Capítulo 1

Lo que parece un poder pirotécnico normal se convierte gradualmente en nuclear a lo largo de la historia. El hecho de que Explosión sea más potente cuanto más suda Bakugo significa que su peculiaridad arde más cuanto más tiempo lucha, hasta el punto de que puede generar pequeñas explosiones nucleares hechas de lava. Uf.

7. Deterioro

Usuario : Tomura Shigaraki

: Tomura Shigaraki Primera aparición: Capítulo 16

Por si Shigaraki no fuera lo suficientemente desconcertante, darle la capacidad de hacer que todo lo que toque se convierta en polvo es la guinda del pastel de villano podrido. Un efecto dominó hace que el Deterioro sea extremadamente amenazador para cualquiera que se oponga al usuario. En la Clase 1-A no son más que niños, y amenazarlos con el olvido de convertirse en polvo en el viento es un verdadero trauma para los fans más jóvenes.

6. Alas Rígidas

Usuario : Keigo Takami

: Keigo Takami Primera aparición: Capítulo 185

Aunque sobre el papel no es tan creativo ni aterrador como otros, Alas Rígidas supera a Quirks como Deterioro y Lavado de cerebro por su fuerza y versatilidad. Generando dos alas enormemente fuertes, Takami puede elevarse a velocidades increíbles, controlando cada pluma individual si quiere, para un control y una articulación totales. Verdaderamente como un águila.

5. New Order

Usuario : Star and Stripe

: Star and Stripe Primera aparición: Capítulo 330

New Order suena esotérico sobre el papel: el portador puede crear “reglas” que modifican la realidad de su objetivo una vez que ha tocado a la persona. Pero en la práctica, se trata básicamente de la capacidad de cambiar el entorno y las circunstancias de un oponente a voluntad. Star and Stripe encuentra todo tipo de formas de hacerlo, incluso involucrándose ella misma en los comandos, y la cantidad de potencial lo hace un poco ridículo.

4. Hellflame

Usuario : Enji Todoroki

: Enji Todoroki Primera aparición: Capítulo 28

El Quirk que suena más extraño, Hellflame es Explosión pero con mucho más control. Las llamas son menos explosivas, lo que las hace más precisas, y Enji puede decidir lo calientes que son y su temperatura. El tipo exacto de arma que te imaginarías del héroe profesional número dos.

3. Rebobinar

Usuario : Eri

: Eri Primera aparición: Capítulo 156

Los viajes en el tiempo serían demasiado complicados para Boku no Hero (X-Men ya nos ofrece suficientes nudos temporales superheroicos sin sentido), así que Kohei adopta un enfoque más asqueroso y crea un Quirk que afecta a las células de las personas. Rebobinar hace retroceder el reloj de tu cuerpo, reabriendo viejas heridas, reduciendo la musculatura o, potencialmente, revirtiéndote a la preconcepción para que nunca hayas existido. Pesado. Eri apenas puede manejarlo, y el desencadenante en el universo no se entiende del todo, así que permanece latente.

2. One For All

Usuario : Izuku Midoriya

: Izuku Midoriya Primera aparición: Capítulo 1

Deku recibe el manto de All Might, una habilidad transferible que convierte al usuario en Superman y que es el eje central de Boku no Hero. Al igual que un Super Saiyan de Dragon Ball, el portador de One For All puede cargar y aprovechar niveles de energía más o menos interminables para aumentar su fuerza y velocidad. Convierte a Deku en el Hombre de Acero de Shonen, aunque no sea el Quirk más poderoso disponible.

1. All For One

Usuario : Tomura Shigaraki/All For One

: Tomura Shigaraki/All For One Primera aparición: Capítulo 59

El reflejo de One For All, All For One absorbe los Quirks de los demás en Boku no Hero y permite al usuario aprovechar todo lo que han robado a voluntad. Cualquiera que lo utilice se convierte en una amenaza inmediata, de ahí que Shigaraki sea casi imparable al final. Es la habilidad perfecta para un villano, basada en aprovecharse de los demás y en confundir el poder con la fuerza interior. Aun así, aunque es sin duda la más poderosa, no garantiza la victoria contra ningún otro Quirk por esa razón.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de Boku no Hero, puedes revisar el orden para ver la serie y OVAs.