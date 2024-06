Tokyo Revengers Temporada 4: todo lo que sabemos

Los fans del anime de delincuentes pueden alegrarse, ya que Tokyo Revengers tendrá temporada 4 y esto es lo que sabemos.

El manga shonen Tokyo Revengers de Ken Wakui debutó como serie de anime en 2021 y se convirtió en un éxito instantáneo. La serie, que combina los viajes en el tiempo con la delincuencia adolescente, cuenta la historia de Hanagaki Takemichi, que viaja al pasado para salvar a su exnovia.

La serie anunció finalmente su temporada 4 el 16 de junio de 2024, con un teaser oficial y un key visual. Así que aquí te traemos todo lo que sabemos.

Contenidos

¿Qué arco del manga adaptará la Temporada 4 de Tokyo Revengers?

La cuarta temporada de Tokyo Revengers adaptará el arco de Bonten y el arco de las Tres Deidades del manga.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El arco de Bonten solo tiene 21 capítulos. Esto significa que el anime necesitará unos siete episodios para cubrirlo. Esto permite a la serie entrar en la recta final de la historia, que comienza con el Arco de las Tres Deidades.

La primera temporada de Tokyo Revengers tuvo 24 episodios, seguidos de dos secuelas de 13 episodios. Por tanto, es posible que la cuarta temporada también tenga 13 episodios. Pero en este momento no se puede afirmar nada con seguridad. Dada la estructura de los arcos restantes, es posible que la temporada tenga más episodios.

Por ahora, la cuarta temporada se llamará Tokyo Revengers: The Sequel. Esto va en contra de la tendencia del anime de mencionar el arco que adapta. Por lo tanto, es otra pista de que la próxima secuela del anime cubrirá más de un arco argumental del manga.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La cuarta temporada comenzará con el Arco de Bonten, que retoma la historia justo donde la dejó la tercera temporada. Tras la muerte de Kisaki, Takemichi confesó a Mikey su habilidad para saltar en el tiempo. Esto llevó a la disolución de Toman.

Tras esto, Takemichi vuelve al presente y descubre que todo es tal y como él había deseado. Hinata está viva y pronto se casarán. El resto de la banda de Toman ha dejado atrás sus días de delincuencia y ahora son ciudadanos legales.

Sin embargo, falta una persona. Tras la alegría inicial, Takemichi no tarda en darse cuenta de que Mikey ya no forma parte del grupo. No sólo eso, sino que actualmente es el líder de la mayor organización criminal de Japón: Bonten.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El Arco de las Tres Deidades continúa los acontecimientos de su predecesor y sigue el viaje de Takemichi, que viaja de nuevo al pasado, decidido a salvar a Mikey de sí mismo a cualquier precio.

¿Cuándo se estrena la Temporada 4 de Tokyo Revengers?

Aún no se anunció la fecha de estreno de la temporada 4 de Tokyo Revengers. Sin embargo, el anime está en fase de producción y es posible que se estrene en 2025.

Tampoco se ha confirmado aún el servicio de streaming de la cuarta temporada.

La primera temporada del anime está disponible en Crunchyroll, Netflix y Prime Video, pero las siguientes solo se pueden encontrar en Disney+. Por lo tanto, la cuarta temporada podría estar disponible en cualquiera de estas plataformas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que sabemos sobre la Temporada 4 de Tokyo Revengers. Recuerda guardar este artículo ya que lo actualizaremos regularmente. Para más contenido sobre anime, puedes revisar cómo ver Haykiu!! en orden o las 8 series de anime parecidas a Tokyo Revengers.