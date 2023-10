Las 8 mejores series de Anime parecidas a Tokyo Revengers

Tokyo Revengers es una serie enormemente popular entre los aficionados al anime, pero eso no significa que no puedas encontrar más historias como ésta. Hay otros animes increíbles con tramas, personajes o animaciones similares.

Todos conocemos el difícil viaje de Takemichi para salvar a su ex novia. El manga ya ha terminado, y la serie de anime se encuentra actualmente en su tercera temporada. Mientras que los fans que han leído el manga saben exactamente cómo acabará la historia de Takemichi, el anime sigue la historia a través de su adaptación animada.

No cabe duda de que la increíble historia de Tokyo Revengers popularizó las historias de delincuentes en todo el mundo. Sin embargo, por desgracia, no hay muchas series de anime que giren en torno a bandas de ciclistas.

Dicho esto, hay varios programas fascinantes y entretenidos que son similares a Tokyo Revengers en términos de tema o de la historia en general. He aquí algunos de nuestros favoritos.

8. Yu Yu Hakusho

Al igual que Tokyo Revengers, Yu Yu Hakusho es una serie protagonizada por delincuentes, muy parecida a Tokyo Revengers.

Creada por Yoshihiro Togashi, la serie Shonen Animanga cuenta la historia de un adolescente llamado Yusuke Urameshi. En la serie se le ve como alguien a quien le encanta hacer de todo menos estudiar. Lleva una vida de rebelde hasta que es atropellado por un coche.

Si eres de los que disfrutan viendo narraciones con mucha acción y drama con un toque de comedia, Yu Yu Hakusho es una elección perfecta para ti.

7. My Hero Academia

Al igual que Takemichi, My Hero Academia también nos ofrece un protagonista llorón, Deku, que nace en un mundo en el que la mayoría de la población posee varios poderes únicos llamados “rarezas”.

A pesar de su rareza, sueña con convertirse en un héroe profesional. Afortunadamente, su mentor, All Might, cumple su sueño y le transmite su peculiaridad a Deku tras ver su determinación.

Al principio, My Hero Academia se enfrentó a reacciones negativas por presentar a un héroe llorón como protagonista, pero con el paso de los años, los fans empezaron a admirar a los personajes de la serie y a encariñarse con ellos.

6. Demon Slayer

Otra serie de anime con un protagonista llorón, Tanjiro Kamado. Sin embargo, esto puede justificarse, ya que fue testigo de la muerte de toda su familia y vio a su hermana menor transformarse en un demonio justo delante de sus ojos.

A pesar del dolor por el que pasó en sus primeros años, tras mucho esfuerzo, consigue ganarse un puesto de renombre en el Cuerpo de Cazadores de Demonios.

En el anime Tokyo Revengers, vemos a Takemichi utilizar su habilidad de salto en el tiempo para revertir la muerte de su novia. Del mismo modo, en Demon Slayer, Tanjiro utiliza todas sus fuerzas para deshacer la transformación demoníaca de su hermana. En ambas series, el protagonista emprende un viaje para salvar a un ser querido.

5. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Tokyo Revengers es una historia en la que Takemichi consigue una segunda oportunidad en su vida tras descubrir su capacidad de salto en el tiempo mientras está al borde de la muerte. Del mismo modo, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation sigue a un hombre sin esperanza que, tras cansarse de su vida, muere en un accidente. Más tarde, renace en un mundo mágico.

Al principio, se encuentra en un dilema tras ver su nuevo cuerpo, sus nuevos padres y su nuevo mundo. Pero poco a poco, se siente atraído por los misterios de esta nueva vida y la magia que encierra.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation es una serie con una animación cautivadora y un argumento con mucho ritmo que todo aficionado al anime debe ver.

4. Erased

Este anime trata exactamente el mismo tema que Tokyo Revengers, sigue a Satoru Fujinuma, que tiene habilidades para viajar en el tiempo similares a las de Takemichi. Es capaz de retroceder en el tiempo cada vez que ve una mariposa azul para salvar el presente de situaciones mortales.

Sin embargo, un día, algo malo sucede, y él retrocede 18 años en el tiempo – esta vez, para salvar a sus compañeros de la escuela primaria de un asesino en serie.

De la mano de A-1 Pictures, la serie hace alarde de una animación fantástica y una historia sobrecogedora que dejará a los fans al borde del asiento con cada episodio.

3. Steins;Gate

Steins;Gate sigue a un científico loco, Okabe, que viaja al pasado para salvar a uno de sus amigos de la muerte.

En Tokyo Revengers, Naoto se convierte en el detonante que permite a Takemichi viajar a sus días de instituto, mientras que en Steins Gate, Okabe crea su propia máquina para viajar en el tiempo, que utiliza para enmendar y deshacer sus propios actos. Además, en esta serie de anime, los amigos del protagonista se esfuerzan por ayudarle en todo lo que pueden.

Steins;Gate is a series that shows Okabe’s struggles to obtain a peaceful future by saving every friend of his who couldn’t get a chance to become a part of it.

2. Oshi No Ko

Oshi No Ko gira en torno a un médico y una fan incondicional que renacen como los gemelos (Aqua y Ruby) de la idol que más admiraban. Tras el brutal asesinato de Ai (la idol), su hijo Aqua emprende una misión para encontrar al asesino de su madre, mientras que la hija, Ruby, trabaja duro para convertirse en una idol igual que Ai.

Aunque Oshi No Ko no presenta un salto en el tiempo, sí incluye algo similar: la reencarnación. Además, mientras Takemichi se sumerge en las profundidades de la banda Tokyo Manji para averiguar quién está detrás de la muerte de su ex novia, Aqua utiliza sus conocimientos para desentrañar el misterio que se esconde tras el asesino de su madre.

Oshi No Ko se estrenó a principios de 2023, y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana por su concepto único y apasionante que revela las oscuras verdades de la industria japonesa del entretenimiento.

1. Link Click

Link Click cuenta la historia de dos propietarios de un estudio fotográfico, ambos con habilidades especiales para alterar el pasado. Hacen uso de sus habilidades para ayudar a sus clientes a revivir sus momentos pasados y encontrar todo lo que buscan.

El anime Tokyo Revengers trata de corregir los errores del pasado sin romper el futuro, y Link Click sigue en cierto modo una historia similar.

Como ya sabemos a estas alturas, hay varias historias en las que un protagonista intenta cambiar las cosas del pasado; sin embargo, muy pocos animes lo hacen de una forma tan entretenida o emocionante para los espectadores como Link Click. Así que, sin duda, es una de esas series de anime que merece toda tu atención.