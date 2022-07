Apex Legends lleva a cabo una oleada de baneos de 1000 cuentas en Predator por el bug de Arenas

La comunidad de Apex Legends aplaude a Respawn Entertainment después de conocerse la noticia de que una nueva oleada de baneos ha afectado a 1300 cuentas de Predator que hacían trampas dentro del juego, sobre todo, las que se aprovechaban de un bug en Nintendo Switch.

A pesar de la popularidad de Apex Legends y el respaldo del gigante de EA, el juego ha experimentado una inmensa cantidad de trampas. Como cualquier otro título multijugador de plataforma, hay jugadores que buscan hackear el juego y manipular bugs para su propio beneficio.

En esta ocasión, un bug particularmente grave apareció de forma reciente, y permitió a los jugadores en las arenas clasificatorias a hacer grupos de seis personas.

Los jugadores manipulaban la creación de equipos para unirse a las partidas de Arena junto a más jugadores con los que hacían equipo y con los que se comunicaban. De esta forma, podían falsear los resultados del partido y aumentar los rangos dentro del juego de manera injusta.

A pesar de la infracción tan grave, Hideouts, el director de seguridad de Apex Legends, ha podido solucionarlo rápidamente cortándoles el grifo a los implicados. En total, la desarrolladora ha baneado un total de 1 300 cuentas que lo habían usado para su propio beneficio.

“Se ha llevado a cabo una oleada de baneos de 1307 usuarios por explotar las clasificatorias de Arenas utilizando el sistema de seis personas. El baneo va desde baneo permanente hasta el de las 2 semanas dependiendo de la infracción.

El desglose [de cuentas baneadas] es el siguiente: PC: 392, PS – 520, Switch -20, Xbox: 375”.

— Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) July 14, 2022