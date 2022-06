Se filtra la nueva leyenda exclusiva de Apex Legends Mobile: DJ Rhapsody

Load More

Sin embargo, de momento no hay nada confirmado por lo que todo son rumores. Tendremos que esperar hasta que Respawn Entertainment lo confirme.

New Legend DJ aka Rhaspody kit: Nebula

Si bien no tenemos una imagen clara de la leyenda en sí, ThatOneGamingBot ha proporcionado un conjunto de imágenes. En ellas veríamos a Nébula, su perro robot. Se especula que esta será una habilidad del kit del personaje e incluso que podría interactuar de manera muy similar al dron de Crypto , explorando la posición de los enemigos en el mapa.

by Paula González