¿Habrá Baldur’s Gate 4? Los desarrolladores rompen su silencio

Los desarrolladores de Larian por fin ha roto su silencio y han hablado si podremos esperar un Baldur’s Gate 4.

Desde su lanzamiento, Baldur’s Gate 3 ha conseguido un éxito masivo consiguiendo todos los récords en Steam y el título al Juego del Año. Por ello, la comunidad se pregunta si tendremos una cuarta parte de la saga.

Sin embargo, según IGN, Swen Vincke, director de Baldur’s Gate 3 habría eliminado cualquier tipo de esperanza por alguna secuela por parte de Larian. Incluso confirmó que tampoco tendríamos ni DLC ni expansiones dentro del juego.

Vincke explicó brevemente los motivos del estudio para no aprovechar el éxito del juego y continuar con la franquicia. Por supuesto, Larian seguirá desarrollando otros títulos.

“No vamos a hacer Baldur’s Gate 4… vamos a seguir adelante”, dijo. Asimismo, explicó que querían explorar “algo nuevo” y que están trabajando duro en un nuevo proyecto del cual no ha revelado todavía nada.

De hecho, el creador confirmó que Larian está trabajando actualmente en dos IPs originales. Aunque de momento sigue siendo un misterio de qué van estos juegos.

“Hemos decidido aprovechar esta oportunidad para desarrollar nuestras propias IP. Actualmente estamos trabajando en dos nuevos proyectos y no podríamos estar más entusiasmados con lo que nos depara el futuro“, añadía Vinke.

A pesar de que suena un poco descorazonador, Vincke recordó a la comunidad que Baldur’s Gate es en realidad propiedad intelectual de Wizards of the Coast. Igualmente, aclaró que tendrían libertad para continuar la franquicia con otro desarrollador.

Por su parte, Adam Smith, el director narrativo del juego reveló a Games Radar que Larian intentó proponer al equipo un cuarto juego, pero que las ideas que presentaron “no entusiasmaron” a ninguno de los desarrolladores que trabajaron en el título.

“Para nosotros, no había nada inacabado que quisiéramos contar, queríamos avanzar hacia otros mundos… lo intentamos, empezamos a proponer ideas para Baldur’s Gate 4, pero no nos entusiasmaron, no teníamos la chispa necesaria. Da la sensación de que debería haber sido una decisión más difícil de lo que fue, pero no lo fue”.

Veremos qué nos depara el equipo de Larian Games para el futuro. Hasta entonces no dejes de visitarnos para estar al día de tus videojuegos favoritos o cómo acabar con un enemigo en Baldur’s Gate 3 tirándole a su propia madre muerta.