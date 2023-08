Tier list razas de Baldur’s Gate 3: Tiefling, enanos y más

Elegir la Raza adecuada para tu personaje en Baldur’s Gate 3 es imprescindible. Al fin y al cabo, complementará tu build y será lo que veas en cada escena. Así que aquí tienes nuestra tier list con las mejores razas de Baldur’s Gate 3 para que puedas elegir sabiamente.

Baldur’s Gate 3 tiene mucho que hacer, desde encontrar a todos los compañeros, luchar contra los enemigos y charlar con varios PNJ. Sin embargo, tu éxito en esas batallas, e incluso en las conversaciones, puede depender a menudo de la build que crees. Al fin y al cabo, ciertas razas pueden interactuar con determinados personajes de una forma única, utilizando su herencia para conseguir un poco más de favor.

Así que, para ayudarte a elegir la mejor raza para tu clase, y a saber cuál es la mejor del juego, aquí tienes todas las mejores razas de Baldur’s Gate 3.

Todas las Razas y Subrazas en Baldur’s Gate 3

LarianStudios

En total, hay 11 razas diferentes para elegir en Baldur’s Gate. A continuación las enumeramos todas y sus subclases:

Elfo Alto elfo Elfo del bosque

Tiefling Tiefling Asmodeo Tiefling Mefistófeles Tiefling Zariel

Drow Drow Gusano de Lolth Drow Seldarine

Humano

Githyanki

Enano Enano de Oro Enano Escudo Duergar

SemiElfo Medio Elfo Alto Medio elfo del bosque Semielfo Drow

Mediano Mediano Pies Ligeros Corazón de roble

Gnomo Gnomo de las Rocas Gnomo del bosque Gnomo Profundo

Dracónido Negro Azul Latón Bronce Cobre Oro Verde Rojo Plata Blanco

Semiorco

LarianStudios

En el tradicional Dungeons & Dragons, y en el Acceso Anticipado de Baldur’s Gate, cada raza te daba un plus a ciertas estadísticas, lo que te permitía emparejar a la perfección tu clase y tu raza. Ahora, con el juego totalmente lanzado, estas estadísticas han desaparecido, y en su lugar las características se han apoderado de las razas. Aunque esto puede significar que tienes más libertad a la hora de elegir razas, también puede hacer que sea bastante complicado encontrar las mejores. Así que aquí tienes nuestra lista de niveles para que puedas decidir qué carrera deberías probar.

Para facilitar las cosas, nos hemos centrado en las razas en general, en lugar de en sus subclases. Para más detalles sobre qué subclase deberías elegir para tu build, echa un vistazo a nuestras guías de build.

S = Las mejores razas para jugar. Son versátiles, fuertes y sirven para la mayoría de los combates o conversaciones. A = Estas razas son estupendas de usar. Puede que no sean las más fuertes, pero son eficientes y eficaces. B = Aunque no es la mejor raza del juego, puede ser útil según tu estilo de juego. F = No son especialmente eficaces y no aportan mucho poder extra.

TIER RACE S Semi-orco, Mediano, Semielfo, Enano A Githyanki, Elfo, Drow, Tiefling B Humano, Gnomo F Dracónido

S-Tier

Semiorco

Eliminados los aumentos estelares, no hay muchas razones para optar por un personaje sin Visión en la oscuridad. El Semi Orco tiene esa Visión en la oscuridad, que es vital en múltiples lugares del juego.

Además, esa Resistencia Implacable es, literalmente, un salvavidas y es una obviedad para cualquier personaje cuerpo a cuerpo. Combínalo con la característica Ataques Salvajes y tendrás un Luchador, Bárbaro, Monje o cualquier clase cuerpo a cuerpo ideal.

Mediano

En un juego lleno de pequeñas madrigueras ideales para una raza pequeña y un sistema basado en la suerte de los dados, una raza pequeña como el Mediano nunca ha sido tan deseada.

Puedes meterte en esas pequeñas madrigueras por el juego y la característica Suerte te permite volver a tirar ese fallo crítico, otro elemento salvador. Además de esto y de la ventaja en las tiradas de salvación de Asustado, también puedes obtener ventaja en Sigilo, o contra veneno, junto con resistencia a dicho daño. Ambos son imprescindibles en Baldur’s Gate.

Semi elfo

La utilidad del semielfo como raza base no reside en sus rasgos, sino en sus múltiples aptitudes y en los rasgos de subclase.

Ganando un cantrip a tu elección o movimiento adicional, o Luces Danzantes, realmente puedes hacer cualquier cosa con esta raza, lo que le permite encajar perfectamente en la mayoría de las clases.

Enano

El Enano es otro ejemplo de pequeño y poderoso. Tienen algunos rasgos fantásticos, como la destreza con montones de armas, la crucial Visión Oscura y la resistencia al daño por veneno.

Combínalo con sus características de subclase y tendrás otra raza perfecta para cualquier clase. Tanto si buscas más Vida en la Dureza Enana, como si quieres ser competente con armaduras ligeras y medias, o tener una Darvisión superior y ventaja contra el encantamiento o la parálisis, el Enano te lo proporcionará.

Tier A

LarianStudios

Githyanki

Del mismo modo que Lae’zel no es de nivel S en la lista de niveles de nuestro compañero, los Githyanki no pueden ocupar nuestro primer puesto. Claro que tienen algunas acciones, cantrips y características geniales, pero los prejuicios que muchos tienen sobre la raza pueden hacer que tus conversaciones sean bastante complicadas.

Son bastante poderosos, pero en un juego que es un 60% conversación, tener esa desventaja puede ser bastante complicado, a menos que prefieras luchar para salir de todo, entonces adelante.

Tiefling

Los Tiefling son geniales. Cuando no estás pasando horas diseñando sus cuernos, estás disfrutando de sus útiles características. Después de todo, ¿quién no quiere Resistencia al Fuego y Visión en la oscuridad?

Además, puedes conseguir unos cuantos cantrips útiles, lo que es ideal para una clase mágica. Claro que hay razas mejores, y muchas tienen características mucho mejores, pero ésta sigue siendo una buena elección.

Elfo

El elfo se parece mucho al Semielfo, pero sin la misma cantidad de subrazas, lo que es una pena, ya que es una raza muy popular.

Por supuesto, obtienes una gran habilidad con las armas, una fantástica Visión en la oscuridady la imposibilidad de ser dormido, pero aparte de eso, y del truco o la velocidad de movimiento, es mejor que elijas al Semielfo.

Tier B

LarianStudios

Drow

El drow es bastante similar al elfo. Tiene algunas características fantásticas en su habilidad con las armas, Visión en la oscuridad Superior e inmunidad al sueño, pero con la falta de características con sus subclases, no hay realmente ninguna razón para elegir esta raza.

El único momento en el que esta raza puede resultarte útil es en la Infraoscuridad, e incluso entonces no va a cambiar el juego para ti ni para tu grupo.

Humano

En Dragones y Mazmorras, es probable que la gente elija un Humano para capitalizar el elemento variante o conseguir ese +1 a todas las estadísticas.

Eso no existe en Baldur’s Gate 3, así que lo único que obtienes es competencia en armas y armaduras, y una habilidad extra, lo cual es bastante pobre en comparación con las demás razas. Claro que es divertido y no tiene muchos aspectos negativos, pero tampoco tiene ninguno positivo.

Gnomo

En última instancia, si buscas una raza pequeña pero bastante poderosa, el Gnomo no lo es. Tiene un rasgo útil, la Astucia Gnoma, y algunas buenas opciones de subclase, pero aparte de algún hechizo y la Visión en la oscuridad, te convienen más el Enano o el Mediano.

Tier F, lo peor de nuestra tier list de raza en Baldur’s Gate 3

Dracónido

Los Dracónidos son una de las razas más decepcionantes de Baldur’s Gate 3.

Sin ningún añadido a sus estadísticas, todo lo que esta raza tiene a su favor es su arma de aliento y la resistencia al mismo tipo de daño. Claro que puede ayudarte, pero hay hechizos mejores que el arma de aliento y otras clases te dan resistencia. No merece la pena, aunque consigas ser un Dragón guay.