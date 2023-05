Cómo desbloquear el FTAC Siege en Warzone 2 y Modern Warfare 2

El TEC-9 llegará tanto a Modern Warfare 2 y Warzone 2 como el FTAC Siege, y te traemos los pasos necesarios para poder desbloquearla en el juego.

La temporada 3 recargada de Call of Duty da un poco de amor y cariño a las categorías de armas secundarias del juego. Actualmente, solo hay cinco pistolas, siendo la X13 la única opción totalmente automática. No obstante, la actualización de mitad de temporada cambia esta situación al añadir una Desert Eagle y una TEC-9 totalmente automáticas.

La TEC-9 es una constante que ha aparecido en muchos otros FPS, como CS:GO y Battlefield, pero no tanto en Call of Duty. No fue hasta Black Ops Cold War cuando la serie recibió por fin la emblemática pistola totalmente automática.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para hacerte con la FTAC Siege.

Cómo desbloquear el FTAC Siege en Warzone 2

Activision

Cualquier jugador puede desbloquear el FTAC Siege siempre y cuando consigamos el requisito de conseguir 50 muertes con arma de fuego usando pistolas. No obstante, si no puedes esperar siempre podemos comprarlo con dinero real a través de un paquete en la tienda que aparecerá después de la actualización.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Activision afirma que el FTAC Siege tiene una cadencia de fuego “asombrosa” y una velocidad de cambio “rápida”. Es decir, los adjetivos perfectos para describir a la mejor arma secundaria. Igualmente, hay que subrayar que la gran mayoría de los jugadores escogen la ventaja de “exceso de medios” para poder llevar dos armas principales por lo que un arma de estas características podría ponerle punto y final a su uso.

Aunque los desarrolladores admitieron que la pistola no será un sustituto de una SMG principal argumentaron: “esta arma secundaria de disparo rápido es una bendición en situaciones de cuerpo a cuerpo y puede superar los límites del alcance de un arma secundaria“.

También ayuda el hecho de que el FTAC Siege tendrá accesorios interesantes, como un cargador, culatas y bocacha de SMG y cañones que pueden mejorar el alcance o la movilidad del arma.

Y ya está, esto es todo lo que sabemos sobre el FTAC Siege.