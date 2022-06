Cómo desbloquear Marco 5 SMG en Warzone Temporada 4

Load More

Aunque no está claro si el Marco 5 tendrá lo que hay que tener para desafiar al meta, lo cierto es que suena como una interesante adición a las listas de la Warzone y la Vanguard. En la publicación del blog de la Temporada 4, los desarrolladores la describen como un “subfusil de gran movilidad, preciso desde la cadera y con un excelente poder de detención a corta distancia”.

New weapons in Season 4:

Todavía no se ha confirmado en qué nivel se desbloqueará el Marco 5, pero basándonos en las temporadas anteriores es probable que sea el nivel 15 o el 31.

Las grandes actualizaciones son siempre un momento emocionante para los jugadores de Warzone y Vanguard, ya que los desarrolladores les colman de nuevos contenidos y cambios en la fórmula. La cuarta temporada no es diferente, e incluso traerá un mapa completamente nuevo en el Bastión de la Fortuna .

by Francisco García