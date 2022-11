Cómo jugar a Warzone 2 en Steam Deck: los mejores ajustes y más

Warzone 2 por fin se ha lanzado, y hemos descubierto cómo hacer que el juego funcione en Steam Deck, y es que hay buenas noticias, malas noticias y una solución.

Los lanzamientos de la saga de Call of Duty este año no se detienen en Modern Warfare 2. Como complemento, la secuela de Warzone ha salido por fin a la luz para toda la comunidad. Pero gran parte de ella se hace una misma preguntará, ¿funcionará Warzone 2 en Steam Deck, la consola portátil de Valve?

¿Podemos jugar a Warzone 2 en Steam Deck?

Warzone 2 se lanzará por primera vez en Steam, pero no funcionará de forma nativa con SteamOS, la variante de Linux que se ejecuta en el Steam Deck. Aunque la lista de juegos compatibles no para de crecer y Proton, la capa de compatibilidad para que los juegos de Windows funcionen en Linux, mejora con cada actualización, Call of Duty ahora mismo no es compatible.

La razón es la inclusión en el juego del antitrampas llamado Richochet. Si bien es un requisito para el tipo de juego en línea que implica Warzone, requiere unas partes fundamentales de Windows que no existen en Linux, ni siquiera en el entorno emulado de Proton.

¿Llegará Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone a Steam Deck?

Con una base de jugadores tan pequeña en Linux, actualmente no tiene sentido que Activision porte el juego de forma nativa. Por ahora, la única forma de jugar a Warzone (y a Modern Warfare 2) en Steam Deck es mediante el arranque dual.

¿Llegará alguna vez a la consola?

Como el juego está vinculado con el actual motor de Modern Warfare 2, ejecutarlo en la plataforma de Steam es relativamente fluido. Estarás bloqueado a 800p, y probablemente a una configuración media, pero en su mayor parte, se ejecutará sin problemas a 60FPS. También se ve muy bien en la pantalla más pequeña. Lo mejor es ejecutar el juego en el modo “rendimiento”.

Mejores ajustes para Warzone 2 en Steam Deck

Como el juego está vinculado con el actual motor de Modern Warfare 2, ejecutarlo es relativamente fluido. Nos quedaremos a 800p, y probablemente a una configuración media, pero en su mayor parte, se ejecutará sin problemas a 60FPS. También se ve muy bien en la pantalla más pequeña. Lo mejor es ejecutar el juego en el modo “rendimiento”.

El juego principal tiene una tendencia a quedarse enganchado durante los momentos intensos, pero hasta ahora no hemos experimentado nada malo con el juego y la consola.

Si juegas a través de Battle.net, debes descargar un controlador para el mando. Recomendamos SWICD. No es una opción ideal, pero cumple con su función. Si juegas a través de Steam, el juego reconocerá el Steam Deck como un controlador de Steam.