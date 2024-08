Los mejores ajustes para Deadlock en PC: cómo tener más FPS

En un juego competitivo como Deadlock, es clave tener los mejores ajustes para lograr el máximo rendimiento posible.

Tras meses de pruebas de juego no tan secretas, Valve por fin reveló públicamente su nuevo juego: Deadlock, permitiendo al mundo ver en primicia el crossover entre MOBA y hero shooter.

Con el sello de aprobación de sus enigmáticos creadores, Deadlock ya se hizo un hueco considerable, con miles de jugadores conectados. Si eres uno de esos afortunados jugadores que han conseguido acceder a la prueba del juego, puede que notes algunos problemas de rendimiento, lo cual no es de extrañar, ya que se trata de un acceso muy temprano.

Los mejores ajustes de vídeo para Deadlock

Estos son los mejores ajustes para que puedas tener la mayor cantidad de FPS posibles en el juego:

Modo ventana : Ventana sin bordes

: Ventana sin bordes Relación de aspecto : 16×9

: 16×9 Resolución : Preferiblemente 1920 x 1080 en 144 Hz a 240 Hz

: Preferiblemente 1920 x 1080 en 144 Hz a 240 Hz Aumento de escala : Estirar

: Estirar Calidad de renderizado : 70%.

: 70%. Antialiasing : Ninguno

: Ninguno Espacio de pantalla AO : Bajo

: Bajo AO de campo de distancia : Bajo

: Bajo Calidad de texturas : Baja

: Baja VSync : Desactivado

: Desactivado Sombras del campo de Distancia : Desactivado

: Desactivado Mapeado de desplazamiento : Desactivado

: Desactivado Posprocesar Resplandor : Desactivado

: Desactivado Resplandor de efectos : Desactivado

: Desactivado Luces de área : Desactivado

: Desactivado Profundidad de campo : Desactivado

: Desactivado Reflejos del Campo de Distancia : Desactivado

: Desactivado MBOIT: Desactivado

Dependiendo de las especificaciones de tu PC, conseguir al menos más de 100 FPS, aunque te advertimos que los gráficos no serán los más bonitos.

Con estos ajustes, podrás exprimir al máximo los FPS de tu PC con una latencia lo más baja posible.

En cuanto a la resolución, lo mejor sería que tuvieras un monitor de 1920 x 1080 con una frecuencia de actualización de al menos 144 Hz o superior, pero entendemos que no todo el mundo lo tiene. En cualquier caso, elige al menos la opción de 1920 x 1080 y utiliza la frecuencia de actualización más alta que pueda soportar tu monitor.

Sin embargo, si quieres modificar estos ajustes para que todo se vea mejor, Valve añadió descripciones de lo que hace cada ajuste. Esto te permitirá elegir si necesitas o no aumentar una opción en función de lo que quieras destacar.

Los mejores ajustes de audio

Volumen general : Tu preferencia

: Tu preferencia Sonido del juego : 100%

: 100% Volumen de la música del menú : Tu preferencia

: Tu preferencia Volumen del chat de voz : 50%

: 50% Configuración de altavoces : Auriculares

: Auriculares Umbral de activación del micrófono : 0%

: 0% Micrófono abierto : Apagado

: Apagado Pulsar para hablar: V

El audio es algo muy personal, así que no tomes esto como obligación, sino más bien como una guía para empezar a encontrar la configuración adecuada que funcione para ti.

Dejamos a tu elección los volúmenes de la música principal y del menú, ya que cada uno tiene sus propias preferencias. Nosotros hemos apagado completamente la Música de Menú y tenemos el General al 85%, pero será diferente para ti.

Además, dejamos el umbral de activación del micrófono al 0% y desactivamos el micrófono abierto. Esto es solo para que no molestes a tus compañeros de equipo con ruidos no deseados que otros jugadores no querrán transmitir en el juego.

También hemos cambiado el botón predeterminado de Pulsar para hablar de la T a la V porque la mayoría de los jugadores están acostumbrados a tener la V como botón de micrófono.

Así que ahí están todas nuestras sugerencias de ajustes, no hace falta que las sigas al pie de la letra, sino que puedes utilizarlas como base para encontrar tu configuración perfecta en Deadlock.