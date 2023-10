Explicación de las piezas de recambio en Modern Warfare 3: Akimbo, Renetti y más

Sledgehammer Games nos ha dado un adelanto de la armería en Modern Warfare 3 y del nuevo sistema de piezas de recambio.

En Call of Duty Modern Warfare 2 se intentó añadir una capa extra de profundidad a la personalización de armas con el tuneo. Esta característica nos permite a los jugadores reajustar los accesorios individuales para alterarlas. Si se hacía correctamente, los jugadores podíamos individualizar nuestras armas para adaptarlas perfectamente a nuestro estilo de juego.

Por ejemplo, al editar un acople podemos centrarnos más en la estabilización del retroceso o en la velocidad de la mira hacia abajo.

Los miembros de la comunidad aprovecharon el ajuste para que los RA se parecieran más a los SMG o los LMG. Dependiendo del modo de juego, hay muchas formas de usar un arma, y las piezas de recambio amplía ese concepto en Modern Warfare 3.

¿Qué son las piezas de recambio en Modern Warfare 3?

El 2 de octubre Sledgehammer Games publicó una nota informativa sobre la nueva función de las piezas de recambio.

El director de diseño de Sledgehammer Games, Zach Hodson, añadió: “Puedes elegir un kit de conversión que cambiará por completo la identidad del arma y te dará una forma totalmente nueva de jugar con ella”.

En el caso de armas específicas que alcancen el nivel máximo, los jugadores podremos transformar esa arma con piezas del mercado de accesorios tras completar desafíos en el juego. Los creadores de MW3 han revelado tres ejemplos de kits de conversión.

Pulemyot LMG

Los jugadores desbloquearemos el kit de conversión al conseguir 25 bajas disparando desde la cadera tras alcanzar el nivel máximo de la Pulemyot 762. Este conjunto de accesorios aumenta la movilidad, el manejo, la cadencia de fuego y el retroceso de la ametralladora.

Además, el kit de conversión ofrece un cañón para mejorar la velocidad de las balas y el alcance del daño, lo que hace más factible un estilo de juego agresivo.

Pistola Renetti: piezas de recambio en Modern Warfare 3

A continuación, al alcanzar el nivel máximo de la Renetti y conseguir 30 muertes con cinco accesorios equipados, los jugadores desbloquearemos una carabina totalmente automática para el arma.

Mediante el uso de piezas impresas en 3D, los desarrolladores de MW3 transforman la pistola en una SMG con mayor velocidad de bala, alcance y cadencia de fuego, sacrificando al mismo tiempo la movilidad y el control del retroceso.

WSP Swarm con culatas Akimbo Brace

Finalmente, las culatas WSP Akimbo Brace nos permiten a los jugadores equipar dos Swarm SMG a la vez. Las piezas de recambio se desbloquean completando el desafío semanal durante la pretemporada de Modern Warfare 3. Usar las dos SMG a la vez tiene un coste en el alcance del daño y la movilidad, pero el enorme aumento de la cadencia de fuego hace que merezca la pena.

¡Y ya está! Esto es todo lo que sabemos sobre las piezas de repuesto. Tendremos que esperar para saber si Call of Duty nos dará más detalles en Call of Duty Next el próximo 5 de octubre.