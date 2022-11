Facilísimo truco para contrarrestar el escudo antidisturbios en Modern Warfare 2

Los jugadores veteranos de Call of Duty estamos demasiado familiarizados con lo molesto que es enfrentarse a un usuario con escudo antidisturbios, pero afortunadamente, un jugador de Modern Warfare 2 y ha descubierto una forma de hacerle frente.

El meta de Call of Duty Modern Warfare 2 está empezando a tomar forma. Los jugadores poco a poco estamos probando todas las armas y viendo qué armas valen la pena y cuáles no tanto. No obstante, el escudo antidisturbios es el único arma que resiste el paso del tiempo y es inmune a cualquier mejora o debilitación.

Los escudos antidisturbios son extremadamente fáciles de usar y crean enormes dolores de cabeza a la comunidad. Si alguna vez nos encontramos en un mano a mano con alguien que utiliza esta arma tan poderosa hay una forma fácil de contrarrestarlo.

Cómo usar los señuelos contra los escudos antidisturbios en Modern Warfare 2

Activision Los escudos antidisturbios son un dolor de cabeza en Modern Warfare 2

Los escudos antidisturbios nunca son plato de buen gusto cuando lo lleva un rival. A pesar de ello, un usuario de Reddit ha compartido una forma de vengarse de los usuarios de escudos antidisturbios, y todo lo que necesitamos es un señuelo hinchable.

Los señuelos son una nueva mejora de campo en Modern Warfare 2. Cuando se activa, aparece un soldado falso haciendo creer que hay un jugador real. Si desplegamos un señuelo hinchable justo debajo de los pies de un jugador con escudo antidisturbios automáticamente acabará con él.

Al descubrirlo el jugador ha decidido compartir el vídeo donde demuestra lo rápido que es terminar con el dolor de cabeza que da los jugadores con escudos antidisturbios.

La estrategia es tan buena que varios usuarios respondieron asegurando que “no se está valorando tanto como debería, es una muy buena forma de matar a alguien y de morir“.

La próxima vez que te encuentres en un aprieto contra un escudo antidisturbios en Modern Warfare 2 no dudes en utilizar el señuelo.