La historia de Scump en números: premios, títulos ganados, estadísticas

El 17 de enero, la leyenda de Call of Duty, Seth ‘Scump’ Abner, anunció que comenzaría su retiro antes de lo planeado y con efecto inmediato. Aquí hay un resumen, en números, de una de las carreras más exitosas de los deportes electrónicos.

Scump ha sido apodado durante mucho tiempo ‘El Rey’ por la comunidad de Call of Duty, y no es sin razón.

No solo es uno de los jugadores con más talento individual en los deportes electrónicos de CoD, sino que también se convirtió en un fenómeno de contenido que atrajo a una gran cantidad de fanáticos a la escena competitiva.

Te contamos cómo se desarrolló la historia de Scump en números antes de su retirada.

¿Cuántos campeonatos ganó Scump?

Desde su primera victoria en 2011 hasta su victoria final en 2022, Scump ganó 30 campeonatos a lo largo de su carrera en Call of Duty.

También ganó campeonatos en 10 títulos diferentes, todos los años desde Black Ops 1 hasta Modern Warfare II (2022), además de World War 2 y Cold War.

Esto incluye el popular título de battle royale Warzone, en el que Scump ganó el torneo Solo Yolo 2021 en la Serie Mundial de Warzone, superando a algunos de los principales competidores del juego en el puesto número 1.

También se convirtió en campeón mundial de Call of Duty por primera vez en 2017, es dos veces medallista de oro en los X Games y apareció en 41 grandes finales de los 95 torneos en los que jugó. Aquí está la lista completa de los principales torneos que Scump ganó:

MLG $25K Ladder Playoffs 2011

MLG Dallas 2011

MLG Anaheim 2011

EGL 5 Blackpool 2012

Frag Cup III 2012

EGL 7 Blackpool 2012

UMG Chicago 2012

MLG X Games Invitational 2014

UMG Orlando 2015

MLG Pro League 2015 Season 1 Playoffs

Call of Duty Championship 2015 North America Regional Final

ESWC 2015

Gfinity Spring Masters 2015

UMG California 2015

MLG Pro League 2015 Season 2 Playoffs

UMG Washington DC 2015

MLG Worlds Finals 2015

NA CWL Pro Division 2016 Stage 1 Playoffs

Crown Melbourne Invitational 2015

ESWC 2016

MLG Anaheim 2016

MLG Orlando 2016

CWL Paris 2017

CWL Dallas 2017

CWL Global Pro League 2017 Stage 2 Playoffs

CWL Championship 2017

CWL Vegas 2019

CDL London 2020

World Series of Warzone 2021 Solo YOLO

CDL Major 1 2022

La historia de Scump en números: ¿cuánto dinero en metálico ha ganado?

Scump se ubica como una de las personas con mayores ingresos en la historia de Call of Duty , acumulando un total de 1,186,505.35 dólares a lo largo de su carrera.

El título en el que más ganó fue Infinite Warfare, donde él y su equipo, OpTic, consiguieron 261,250.00 dólares a lo largo de la temporada.

Esto no incluye los ingresos salariales que, durante las últimas temporadas de su carrera, se rumorea que superan los 500,000 dólares por año.

Estadísticas del desempeño de Scum

Si bien es difícil obtener estadísticas precisas para las temporadas a lo largo de la carrera de Scump, dado que gran parte de esos datos de los primeros años no están disponibles, Scump ha tenido un desempeño superior, si no el mejor, en las competiciones de CoD.

Pasó ocho años con solo un torneo con una proporción negativa de kills/muertes, entre MLG Dallas 2011 y WW2 Stage 2 Playoffs, un récord que quizás nunca se supere en el juego.

También tuvo una colocación promedio de 4.08 a lo largo de su carrera, incluido un 1.20 en Modern Warfare 2 y un 1.71 en Advanced Warfare.

Finalmente, al retirarse con una victoria por 3-2 en un partido de liga sobre Boston Breach, Scump logró un 1.22 de KD en la serie, el KD más alto en la final de una serie en la historia de Call of Duty.

No hace falta decir que Scump pasa a los libros de historia como uno de los mejores jugadores de Call of Duty de todos los tiempos, si no el mejor.

Puede que no tenga la misma cantidad de victorias en torneos que Ian ‘Crimsix’ Porter, o campeonatos mundiales como James ‘Clayster’ Eubanks y Damon ‘Karma’ Barlow, pero su legado se extiende más allá de eso. Y siempre le vamos a recordar en Call of Duty como un gran profesional.