Las 10 armas más populares de Warzone (junio 2022)

Su elevado daño, su impresionante cadencia de fuego y su ausencia de retroceso hacen que no tenga inconvenientes apreciables. En manos de jugadores con talento, superará a casi cualquier otra arma. Sin embargo, esperamos que Raven la reduzca rápidamente.

Al igual que la H4 Blixen, la NZ-41 se convirtió en una de las armas más populares de la BR en la tercera temporada. Sin embargo, no se ha ralentizado como su homóloga de la 3ª temporada, ya que las mejoras y las reducciones han hecho que se convierta en una de las mejores armas del juego.

Otra cosa es que Raven quiera frenar su progreso con un nerfeo, pero, por ahora, no hay una opción mejor a corta distancia.

A medida que la comunidad se acostumbró a las armas de Vanguard y Caldera, el MP40 empezó un reinado en el mapa del Pacífico que no habíamos visto desde la época de la Grau y Bruen. Aunque se evaporó de la lista tras las debilitaciones ha resurgido tras la actualización de la temporada 2 Recargada.

Aunque todavía no ha tenido un impacto real en su tasa de recogida, podríamos ver cómo la Blixen desaparece en favor de las armas que se han reforzado recientemente.

En particular, el HDR puede derribar a los enemigos de un solo golpe en prácticamente cualquier rango, una habilidad que no es igualada por muchos otros francotiradores. Si los jugadores se acostumbran a su manejo y ADS más lentos, podría continuar subiendo y cimentando un lugar entre los tres primeros.

Con tantos cambios en la meta que se avecinan en la cuarta temporada, no es de extrañar que muchos jugadores vuelvan a las armas de confianza como esta.

El rifle de asalto Kilo 141 de Modern Warfare ha entrado y salido de esta lista durante algún tiempo. Aunque su daño y su cadencia de fuego no están entre las mejores armas del battle royale, su inexistente retroceso lo hace increíblemente fácil de usar e ideal a media y larga distancia.

Vuelve en la cuarta temporada por primera vez en un tiempo, y los jugadores se dan cuenta de que su alta cadencia de fuego y su decente alcance la convierten en una opción sólida, aunque no espectacular.

by María Pastoriza