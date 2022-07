Notas del parche de actualización de Warzone del 30 de junio: Nerff de NZ41 y Blixen y cambios a Bastión de la Fortuna

Load More

Los rifles de francotirador han desaparecido de la meta en favor de los ARs hiperprecisos, pero la actualización da aumentos significativos de la velocidad de la bocacha al Kar98k , al Type 99 y al Line Rifle. El H4 Blixen ya no destaca en los enfrentamientos a media distancia, ya que su rango de daño se ha reducido drásticamente y el retroceso del NZ-41 ahora está más en línea con otros AR.

by Francisco García