Ricochet banea a más de 180 000 hackers en Warzone, y los desarrolladores mandan un mensaje

Ahora con meses de aprendizaje y miles de bans, tendremos que esperar y ver cómo funciona el anti trampas de Call of Duty.

En un blog publicado el 16 de junio, los desarrolladores dieron más información sobre cómo estaban trabajando para parar a los tramposos que todavía quedan en Warzone y Vanguard. Desde finales de abril, la defensa que otorga Ricochet de Call of Duty ha eliminado a más de 180 000 hackers en ambos títulos. No obstante, saben que todavía queda mucho por hacer.

Aunque el esfuerzo por banear a los tramposos en Call of Duty ha demostrado ser efectivo en cierta medida, los jugadores de Warzone y Vanguard siguen bastante incómodos por la gran cantidad de tramposos que todavía siguen en varios modos de juego o determinadas partidas.

El anti trampas de Call of Duty, Ricochet, ha expulsado casi a 200 000 hackers en dos meses, y el equipo de Ricochet de Activison ya tiene la mirada puesta en Warzone 2.0 y Modern Warfare 2 en un futuro cercano.

by Paula González