Cómo reparar armaduras y armas dañadas en Diablo 4

Diablo 4 ofrece a la comunidad una gran variedad de armaduras y armas. Sin embargo, a medida que vamos a las mazmorras y nos enfrentamos a diferentes enemigos, su durabilidad puede resentirse, y tendrás que saber cómo reparar tu equipo.

Conseguir botín y Diablo 4 van de la mano. Y es que en nuestras primeras horas nuestro inventario estará repleto de armaduras y armas mientras peleamos contra todo tipo de enemigos mientras intentamos subir de nivel.

Sin embargo, Diablo 4 viene con una mecánica añadida a su jugabilidad: la durabilidad. Esta es una característica que muchos jugadores u odian o adoran debido a que nuestra armadura o armas irán desgastándose, sobre todo, después de morir.

Cuando el desgaste llega a su máximo no podremos usarlo y es que tendremos que ir a repararlo para poder seguir usándolo. Si no sabes cómo hacerlo no sufras porque te damos todas las claves.

Cómo reparar armaduras y armas en Diablo 4

Para poder reparar nuestro equipo en Diablo 4, necesitaremos acudir al herero. Sin embargo, su servicio no será gratis, sino que necesitaremos oro para repararlo.

El coste variará dependiendo de la cantidad de objetos que necesitemos reparar, así como la cantidad de los mismos. Los herreros están disponibles en muchas de las ciudades y pueblos de Santuario y son fácilmente identificables en el mapa.

Los pasos para poder reparar la armadura y armas son los siguientes:

Abrimos el mapa y viajamos a la ciudad o pueblo más cercano. Buscamos un símbolo en la zona que se parezca al típico yunque de herrero y vamos hacia él. Hablamos con el herrero. Elegimos el equipo que queramos reparar y pagamos el oro necesario.

Es muy importante que tengas también en cuenta que, si se desgasta al máximo una pieza de armadura perderemos las bonificaciones que pueda darnos el set en cuestión. Por ello, te recomendamos que después de una gran sesión de juego le hagas una visitilla al herrero para mantener en buen estado la armadura.