¿Estará Diablo 4 en Nintendo Switch?

¿Te preguntas si Diablo 4 llegará a Nintendo Switch? Bueno, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber sobre el próximo juego de Blizzard.

Diablo 4 es uno de los lanzamientos de juegos más grandes de 2023, con fans de todo el mundo que buscan profundizar en las nuevas mazmorras y clases. Mientras los aventureros disfrutan de la versión beta de Diablo 4 , el juego pronto se lanzará para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Sin embargo, muchos fans de Nintendo se preguntarán si Diablo 4 llegará a Switch. Después de todo, ser capaz de llevar tu aventura de exploración de mazmorras sobre la marcha y superar los niveles para obtener las mejores builds de personajes sin duda sería increíblemente útil.

El artículo continúa después del anuncio.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre las posibilidades de que el juego se lance en Nintendo Switch.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Hay una fecha de lanzamiento de Diablo 4 Nintendo Switch?

Blizzard

No, Blizzard aún no ha revelado ninguna noticia sobre la fecha de lanzamiento de Diablo 4 Switch . Sin embargo, sabemos que el juego llegará a PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Si bien no ha habido noticias oficiales sobre el lanzamiento de Switch, es importante tener en cuenta que tanto Diablo 2 como Diablo 3 se lanzaron anteriormente en la consola portátil de Nintendo.

Si bien esto no confirma exactamente que Diablo 4 llegará a Switch en el futuro, tampoco lo descarta por completo. Sin embargo, Diablo 4 es una actualización considerable de sus predecesores, con gráficos mejorados y nuevas características brillantes.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto plantea la pregunta de si Switch podría ejecutar Diablo 4. Por supuesto, un port aún podría estar en camino y nos aseguraremos de actualizar esta sección tan pronto como escuchemos más información. Después de todo, son muchos los juegos que han lanzado un port con requisitos más limitados para poder ser disfrutados en Switch. Otra cosa es si a los fans les merecerá la pena esa versión.