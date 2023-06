Notas del parche 1.0.3 de Diablo 4: Cambios en el equilibrio de las clases, mejoras en los Aspectos, etc.

Blizzard ha compartido las notas del parche para la actualización 1.0.3 de Diablo 4, que incluye correcciones de errores, ajustes de equilibrio y mucho más para todas las plataformas.

Diablo 4 se lanzó a principios de este mes con gran éxito, pero el ARPG aún necesita algo de trabajo antes de alcanzar todo su potencial.

Por ello, Blizzard sigue lanzando nuevas correcciones y actualizaciones de mayor envergadura, en un esfuerzo por abordar los problemas persistentes y los comentarios de los jugadores.

La última de estas actualizaciones se publicó el martes 27 de junio para PC y consolas, introduciendo una serie de cambios y correcciones de errores dignos de mención.

El artículo continúa después del anuncio.

Diablo 4 introduce grandes cambios en todas las clases

El estudio se refirió en particular a los cambios de equilibrio específicos de cada clase, diciendo que “continuamos nuestros esfuerzos para que todas las clases sean divertidas y poderosas con otra ronda de actualizaciones de equilibrio. En particular, hemos recibido comentarios de la comunidad que afirman que las Habilidades Básicas no tienen suficiente impacto en combate”.

Los bárbaros pueden esperar que el Aspecto legendario Guerrero de hierro aumente su Reducción de daño del 10-20% al 15-25%. Los druidas estarán encantados con los nuevos potenciadores de las Pasivas, que aumentan la Bonificación de daño de Ferocidad lupina del 60% al 70%.

El artículo continúa después del anuncio.

En particular, el poder Sangre rápida del Nigromante verá aumentada su Reducción de enfriamiento definitivo de 0,5-1 a 1-1,5 segundos. Un cambio interesante para los Pícaros es que el daño base de Andanada aumentará del 20% al 22%. Y a los Hechiceros a los que les guste lanzar Bolas de Fuego les alegrará saber que el coste de Maná de este poder se ha reducido de 40 a 35.

Aquí están las notas del parche de Diablo 1.0.3.

Correcciones de errores

Mazmorras, eventos y otras actividades

Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores no pudiesen interactuar con el jefe de mazmorra de la Draga del Hombre Muerto.

Se ha corregido un error que provocaba que algunos susurros no se pudiesen completar.

Se ha corregido un error que provocaba que el evento «Quienes llaman a la tormenta» no se registrase como completado.

Se ha corregido un error que provocaba que el evento «Quienes llaman a la tormenta» aplicase al jugador un perjuicio permanente que consumía su vida paulatinamente.

Se ha corregido un error que provocaba que los enemigos apareciesen tras la puerta sellada en la mazmorra Refugio de los Cultores, lo que impedía progresar.

Se ha corregido un error que provocaba que los personajes sufriesen daño y muriesen durante la escena intermedia de vídeo que reproduce al completar un fuerte (no era la celebración triunfante que teníamos en mente).

Se ha corregido un error que provocaba que el jefe final del juego a nivel 100 apareciese otra vez sin barra de vida si moría durante una fase concreta.

Se ha corregido un error que provocaba que la progresión se bloquease en la mazmorra de piedra angular Catedral de la Luz, en Kyovashad.

Se ha corregido un error que provocaba un cierre inesperado o un cuelgue si los jugadores entraban en la mazmorra Matorral Indómito durante la búsqueda «Colmillos de corrupción».

Correcciones de jugabilidad

Se ha corregido un error que provocaba que los objetos Furia insaciable y Regocijo del lobo enloquecido impidieran que los druidas se transformasen en hombres oso u hombres lobo.

Se ha corregido un error que provocaba que los huéspedes de arañas se mantuviesen en pie tras explotar y morir.

Se ha corregido un error que provocaba que el equipo con gemas engarzadas no se pudiese reciclar en masa.

Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores no pudiesen teletransportarse a Cerrigar en las subregiones de Cerrigar y Afueras de Cerrigar.

Se ha corregido un error que provocaba que Zarcillos cadavéricos ocultase el cadáver.

Se ha corregido un error que provocaba que la cámara no se alejase al unirse a un encuentro contra un jefe del mundo.

Se ha corregido un error que provocaba que los bárbaros se quedasen atascados entre muros de hueso tras usar Carga.

Se ha corregido un error que provocaba que los pícaros siguiesen siendo invisibles para los demás jugadores tras usar la habilidad Ocultación en los Campos del Odio.

Se ha corregido un error que provocaba que los tornados de Airidah mantuviesen a los jugadores en un estado de repulsión si los golpeaban varios a la vez.

Se ha corregido un error que provocaba que pulsar cualquier botón del mando en estado atontado bloquease todos los comandos.

Se ha corregido un error que provocaba que alijos condicionados por el nivel del mundo se pudiesen pasar a niveles superiores para recibir recompensas de esos niveles.

Se ha corregido un error que provocaba que la mejora de los guerreros esqueletos que aumentaba el daño de espinas no se aplicase correctamente.

Se ha corregido un error que provocaba que el poder Instinto ardiente del panel de leyenda del hechicero no tuviese en cuenta el daño crítico base en sus cálculos de daño.

Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores pudiesen moverse durante la cuenta atrás para abandonar el juego.

Cooperativo local

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que, en cuanto un jugador cerraba el menú de progreso de la región, el otro se quedase atascado en el mapa del mundo.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que algunas búsquedas no avanzasen correctamente para todos los jugadores.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que la casilla de vista previa al mejorar objetos solo apareciese para el jugador 1.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que el jugador 2 dejase de poder interactuar con los botones de la tienda.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que un mismo enemigo mostrase una barra de vida distinta para cada jugador al seleccionarlo como objetivo.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que el jugador 2 no pudiese cerrar el menú de favores de espíritu si el jugador 1 lo tenía abierto.

Se ha corregido un error en cooperativo local que provocaba que, si un jugador abandonaba el juego, el otro jugador no pudiese moverse con su montura.

Búsquedas

Se ha corregido un error que provocaba que el PNJ Lacthan se duplicase durante varias búsquedas.

Se ha corregido un error que provocaba que la progresión de la búsqueda «Devoción maligna» se bloquease si los jugadores abandonaban el sótano mientras Lakren empezaba a ponerse en pie.

Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores no pudiesen seguir avanzando en la búsqueda «Cumbre de la miseria» si se iban y volvían con un teletransporte durante el objetivo «Destruye los restos reanimados».

Se ha corregido un error que provocaba que los personajes se bloqueasen si se sentaban en una silla para hablar con un PNJ durante la búsqueda «Deudas calcinadas».

Se ha corregido un error que provocaba que Brol y el Elegido de la Madre se moviesen de forma extraña durante la escena intermedia de vídeo en la que escuchamos a escondidas si los jugadores se colocaban cerca del muro roto.

Ahora los jugadores pueden volver a entrar en la zona del jefe mientras la seguidora los acompaña durante la búsqueda «Asalto a las puertas».

Se ha corregido un error que provocaba que no se pudiese interactuar con la estatua de tres caras durante la búsqueda «Descarriada».

Se ha corregido un error que provocaba que a veces la búsqueda de clase del pícaro «Auténtico potencial» no se pudiese completar correctamente.

IU

Se ha corregido un error que provocaba que el chat se pudiese ampliar, aunque no fuese visible.

Se ha corregido un error que provocaba que la barra de vida de un miembro del grupo bajase a 0 si se alejaba de sus compañeros mientras no tenía la vida completa.

Se ha corregido un error que provocaba que el mensaje «GPU incompatible» apareciese con texto roto.

Se ha corregido un error que provocaba que las partículas de los favores de espíritu del druida persistiesen tras cerrar el menú correspondiente.

Se ha corregido un error en consolas Xbox que provocaba que la notificación de juego multiplataforma apareciese en partida, aunque la función estuviese deshabilitada.

Se ha corregido un error que mostraba una notificación vacía para nuevos jugadores cuando aparecían jefes del mundo.

Se ha corregido un error que provocaba que el icono de mejora de poción no apareciese al jugar con mando.

Se ha corregido un error que provocaba que la barra de progreso del portal de la ciudad fuese visible en los menús.

Se ha corregido un error en PC que provocaba que la tecla Tab no abriese el mapa si estaba abierto el panel de materiales.

Se ha corregido un error que provocaba que la facultad de montura Espolear apareciese «Por aprender».

Se ha corregido un error que provocaba que el menú de objeto vinculado permaneciese en pantalla al pasar de ratón y teclado a mando.

Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores recibiesen unos mensajes incorrectos al anular la eliminación de un personaje incondicional.

Se ha corregido un error que provocaba que la opción Interactuar apareciese sobre cántaros cerca del transportador del Retiro del Destino.

Se ha corregido un error que provocaba que el botón Engarzar siguiese visible si los jugadores cambiaban de pestaña.

Se han corregido varios errores que provocaban que los marcadores en el mapa (de búsqueda o del jugador) no funcionasen correctamente.

Se han corregido varios errores en diversos menús que provocaban que el texto no se mostrase correctamente.

Se han corregido varios errores que provocaban que las barras de vida no se mostrasen correctamente durante las actividades JcJ.

Se han aplicado otras mejoras a la experiencia de la IU.

Se han corregido varios errores de localización.

Se ha corregido un error que provocaba que el menú del proveedor de curiosidades mostrase incorrectamente la calidad en algunos objetos (no afectaba a la calidad disponible al comprarlos).

Varios

Se ha corregido un error que provocaba que los usuarios no pudiesen crear un clan si tenían el juego en ruso o español.

Se ha corregido un error que provocaba que la tienda no cargase correctamente si los jugadores morían mientras completaban una compra.

Se ha corregido un error que provocaba que no se reprodujesen varias escenas intermedias de vídeo si los jugadores las iniciaban en un grupo de 3 o más jugadores en Xbox Series S, Xbox One y PlayStation 4.

Se ha corregido un error que provocaba que las acciones de la tienda Aleatorizar aspecto y Cambiar tipo de cuerpo no funcionasen al visualizar armaduras cosméticas.

Se ha corregido un error que provocaba que el lector de pantalla de PlayStation 5 no funcionase correctamente.

Se ha corregido un error que los gestos de la tienda no siempre funcionasen con mando.

Se ha corregido un error que provocaba que el ojo del personaje del jugador se mostrase incorrectamente durante la escena intermedia de vídeo de la cabaña de Lorath en el prólogo.

Se han aplicado diversas mejoras de estabilidad, rendimiento y calidad visual en todas las plataformas.

Se ha corregido un error que provocaba que los usuarios de ordenadores portátiles con determinadas tarjetas gráficas integradas no pudiesen jugar.

Ajustes de jugabilidad

Recompensas de experiencia

Se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida por completar mazmorras de pesadilla.

Se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida por matar monstruos en mazmorras de pesadilla.

Ahora los arcones de Marea Infernal otorgan bastante más experiencia adicional al abrirlos.

Se ha aumentado notablemente la experiencia obtenida por completar susurros individuales en general.

Se ha corregido un error que provocaba que no se ganase experiencia por completar el evento de resistencia que puede ocurrir tras completar objetivos de mazmorras.

General

Ahora los jefes itinerantes de Marea Infernal soltarán botín de mayor calidad con más frecuencia.

Ahora los jugadores pueden teletransportarse a las mazmorras de pesadilla directamente desde el mapa.

Los alijos adicionales semanales de los jefes del mundo ya no tienen un requisito de nivel para abrirlos.

Bárbaro

Habilidades

Acometida

Daño base aumentado del 30 % al 33 %.

Furia generada aumentada de 9 a 10.

Porrazo

Furia generada aumentada de 10 a 11.

Fortificación de Porrazo mejorado aumentada del 10 % al 20 %.

Frenesí

Daño base aumentado del 20 % al 22 %.

Desollar

Daño base de sangrado aumentado del 36 % al 40 %.

Furia generada aumentada de 9 a 10.

Probabilidad de aplicar vulnerable con Desollar mejorado aumentada del 10 % al 15 %.

Ataque doble

Daño base aumentado del 36 % al 40 %.

Patada

Tiempo de reutilización reducido de 17 s a 13 s.

Daño base infligido a enemigos repelidos contra el terreno aumentado del 54 % al 70 %.

Carga

Daño base infligido con Carga mejorada a enemigos repelidos contra el terreno aumentado del 15 % al 30 %.

Salto ofensivo

Ralentización de Salto ofensivo poderoso aumentada del 50 % al 70 %.

Piel férrea

Barrera de Piel férrea mejorada aumentada del 10 % al 20 % de la vida máxima.

Llamada a los Ancestros

Velocidad de ataque adicional de Llamada a los Ancestros mayor aumentada del 10 % al 20 %.

Vorágine de hierro

El artículo continúa después del anuncio.

Tiempo de reutilización reducido de 60 s a 45 s.

Probabilidad de golpe crítico adicional de Vorágine de hierro mayor aumentada del 10 % al 30 %.

Daño de golpe crítico adicional de Vorágine de hierro mayor aumentado del 20 % al 40 %.

Embate brincador

Daño base aumentado del 75 % al 112 %.

Rasgos legendarios

Rasgo de Bul-Kathos

Daño fijo de Terremoto aumentado de 0,39-0,76 a 0,6-0,83.

Rasgo de terremoto

Daño fijo de Terremoto aumentado de 0,39-0,76 a 0,6-0,83.

Rasgo de tolvanera

Daño fijo de Tolvanera aumentado de 0,16-0,25 a 0,22-0,32.

Rasgo de azotavientos

Daño fijo de Tolvanera aumentado de 0,16-0,25 a 0,22-0,32.

Rasgo endemoniado

Daño fijo de Tolvanera aumentado de 0,20-0,36 a 0,24-0,38.

Rasgo del guerrero férreo

Reducción de daño aumentada del 10-20 % al 15-25 %.

Objetos

Ensañamiento

Daño aumentado del 16-30 % al 24-38 %.

Martillo infernal

Daño fijo aumentado de 0,3-0,5 a 0,6-0,8.

Druida

Habilidades

Aguja de tierra

Daño base aumentado del 16 % al 17 %.

Espíritu generado aumentado de 10 a 11.

Fortificación de Aguja de tierra fiera aumentada del 4 % al 8 %.

Cortante de viento

Daño base aumentado del 17 % al 18 %.

Espíritu generado aumentado de 12 a 13.

Desgarrar

Daño base aumentado del 20 % al 22 %.

Espíritu generado aumentado de 10 a 11.

Probabilidad de ataque doble de Desgarrar salvaje aumentada del 10 % al 15 %.

Daño base de Desgarrar fiero aumentado del 10 % al 15 %.

Vapulear

Daño base aumentado del 20 % al 22 %.

Espíritu generado aumentado de 14 a 15.

Fortificación de Vapulear mejorado aumentada del 2 % al 3 %.

Tormenta de rayos

Duración de Tormenta de rayos mejorada aumentada de 4 s a 6 s.

Probabilidad de inmovilizar de Tormenta de rayos primigenia aumentada del 8 % al 12 %.

Despedazar

Daño base del tercer ataque aumentado del 60 % al 70 %.

Curación de Despedazar mejorado aumentada del 1 % al 2 % de la vida máxima.

Daño base de Despedazar iracundo aumentado del 51 % al 70 %.

Daño de golpe crítico adicional de Despedazar primigenio aumentado del 20 % al 30 %.

Lobos

Tiempo de reutilización reducido de 14 s a 11 s.

Probabilidad de golpe de suerte de Manada de lobos feroz aumentada del 10 % al 40 %.

Huracán

Daño base aumentado del 97,5 % al 134 %.

Rabia

Daño de veneno base aumentado del 53 % al 76 %.

Cataclismo

Daño base aumentado del 52 % al 64 %.

Lacerar

Daño base aumentado del 400 % al 460 %.

Petrificar

Bonus de daño de golpe crítico aumentado del 25 % al 30 %.

Machaque

Daño base aumentado del 140 % al 180 %.

Pasivas

Desenfreno bestial

Bonus de velocidad de ataque aumentado del 20 % al 25 %.

Bonus de daño aumentado del 20 % al 30 %.

Furia de la naturaleza

Probabilidad de lanzar un hechizo gratis aumentada del 20 % al 30 %.

Ferocidad lupina

Bonus de daño aumentado del 60 % al 70 %.

Rasgos legendarios

Rasgo de conducto de obrarrunas

Daño fijo aumentado de 1 a 1,4.

Rasgo mutilado

Probabilidad aumentada del 20-30 % al 30-40 %.

Rasgo de movimiento sísmico

Tiempo de reutilización reducido de 2,5-1,5 s a 2-1 s.

Rasgo de la bestia borrosa

Daño aumentado del 60-90 % al 70-100 %.

Nigromante

Habilidades

Cosechar

Daño base aumentado del 12 % al 13 %.

Tiempo de reutilización entre cadáveres de Cosechar del acólito reducido de 5 s a 4 s.

Descomponer

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Daño base aumentado del 30 % al 33 %.

Esencia base generada por segundo aumentada de 7 a 8.

Frecuencia de formación de cadáveres aumentada de 2,5 s a 2 s.

Hemorragia

Daño base aumentado del 25 % al 27 %.

Esencia generada aumentada de 8 a 9.

Astillas de hueso

Daño base aumentado del 8 % al 9 %.

Esencia generada aumentada de 6 a 7.

Cercenar

Daño base inicial aumentado del 63 % al 66 %.

Daño base al regresar de Cercenar mejorado aumentado del 25 % al 40 %.

Lanza de sangre

Requisito de Lanza de sangre sobrenatural para arrollar reducido de 8 a 6 lanzamientos.

Prisión de huesos

Tiempo de reutilización reducido de 20 s a 18 s.

Fortificación de Prisión de huesos pavorosa aumentada del 5 % al 8 %.

Doncella de hierro

Daño base aumentado del 10 % al 20 %.

Bonus de daño de Doncella de hierro horrenda aumentado del 15 % al 20 %.

Zarcillos cadavéricos

Probabilidad de generar un orbe de sangre con Zarcillos cadavéricos apestados aumentada del 30 % al 35 %.

Agujas de hueso

El artículo continúa después del anuncio.

Daño base aumentado del 80 % al 120 %.

Resucitar esqueleto y Gólem

Ahora los esbirros siempre atacarán a objetivos con una maldición.

Pasivas

Edicto de Kalan

Requisito de tiempo sin sufrir daño reducido de 3 s a 2 s.

Vigor de Rathma

Requisito de tiempo en estado saludable reducido de 15 s a 12 s.

Armadura con pinchos

Espinas aumentadas de 0,08/0,16/0,24 a 0,1/0,2/0,3.

Rasgos legendarios

Rasgo de huesos reventados

Daño fijo aumentado de 0,022-0,03 a 0,045-0,06.

Rasgo de desgarracarne

Esencia obtenida aumentada de 10-20 a 20-40.

Rasgo de sangre rápida

Reducción del tiempo de reutilización de definitiva aumentada de 0,5-1 s a 1-1,5 s.

Pícaro

Habilidades

Golpe vigorizador

Daño base aumentado del 23 % al 25 %.

Traslación eviscerante

Daño base aumentado del 15 % al 16 %.

Buscacorazones

Daño base aumentado del 22 % al 24 %.

Daño de Buscacorazones primario aumentado del 30 % al 75 %.

Flecha impetuosa

Daño base aumentado del 20 % al 22 %.

Ráfaga

Daño base aumentado del 20 % al 22 %.

Abrojos

Helada de Abrojos metódicos aumentada del 20 % al 25 %.

Granada de humo

Tiempo de reutilización reducido de 15 s a 13 s.

Lluvia de flechas

Tiempo de reutilización reducido de 60 s a 55 s.

Potencia de imbuición de Lluvia de flechas mayor aumentada del 20 % al 30 %.

Salva

Daño base aumentado del 70 % al 105 %.

Pasivas

Combate cuerpo a cuerpo

Bonus de daño aumentado del 20 % al 30 %.

Rasgos legendarios

Rasgo de artista del escapismo

Tiempo de reutilización reducido de 100 s a 45 s.

Rasgo umbrío

Probabilidad de golpe de suerte para obtener Embozo oscuro aumentada del 30-50 % al 40-60 %.

Objetos

Ojos en la oscuridad

Aumento de tiempo de reutilización de Trampa mortal reducido del 30-15 % al 20-15 %.

Hechicero

Habilidades

Chispa

Daño base aumentado del 8 % al 10 %.

Daño de Chispa mejorada aumentado del 5,6 % al 7 %.

Probabilidad de Chispa trémula aumentada del 3 % al 4 %.

Descarga de escarcha

Daño base aumentado del 35 % al 38 %.

Descarga de fuego

Daño de quemadura aumentado del 40 % al 44 %.

Descarga de energía

Daño base aumentado del 28 % al 30 %.

Incinerar

Daño base aumentado del 49 % al 54 %.

Daño de Incinerar mejorado aumentado del 15 % al 25 %.

Requisito de tiempo de Incinerar superior para inmovilizar reducido de 4 s a 3 s.

Bola de fuego

Coste de maná reducido de 40 a 35.

Orbe congelado

Daño base inicial aumentado del 32 % al 36 %.

Daño base de la explosión aumentado del 29 % al 34 %.

Probabilidad de aplicar vulnerable con Orbe congelado superior aumentada del 25 % al 30 %.

Ventisca

Daño base aumentado del 120 % al 130 %.

Hojas de hielo

Probabilidad de aplicar vulnerable aumentada del 30 % al 40 %.

Lanza de rayos

Bonus de daño máximo de Lanza de rayos conjurada aumentado del 100 % al 160 %.

Energía crepitante

Daño base aumentado del 15 % al 20 %.

Estela congeladora

Daño base aumentado del 60 % al 110 %.

Rasgos legendarios

El artículo continúa después del anuncio.

Rasgo de energía abundante

Probabilidad de saltar a un enemigo más aumentada del 20-30 % al 30-40 %.

Rasgo de extremidades chamuscadas

Cantidad de ralentización aumentada del 25-35 % al 40-60 %.

Rasgo incendiario

Probabilidad de restaurar maná aumentada del 5-10 % al 12-17 %.

Rasgo de guardanieves

Reducción de daño aumentada del 10-15 % al 20-25 %.

Rasgo de concentración

Regeneración de maná aumentada del 10-20 % al 20-30 %.

Objetos

Cicatriz ardiente

Daño fijo aumentado de 0,1-0,2 a 0,2-0,3.

Bastón de Lam Esen