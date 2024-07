Si te preguntas cómo conseguir códigos y acceso anticipado a la beta de EA FC 25, el próximo ítulo de EA Sports, acá está toda la información que necesitas conocer.

EA Sports continúa ofreciendo nuevo contenido cada año, lo que mantiene el interés de los fans en el desarrollo y la evolución del juego. Por lo tanto, es comprensible que los aficionados de EA Sports FC estén deseosos de experimentar las nuevas características lo antes posible.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de EA FC 25, los seguidores más impacientes están ansiosos por obtener acceso anticipado. Si eres uno de ellos y deseas conseguir códigos para la beta cerrada, aquí te explicamos cómo hacerlo.

Cómo acceder a la beta cerrada de EA FC 25

La beta cerrada de EA FC 25 se abrirá a un número selecto de usuarios elegidos por EA de entre todos los que se inscriban en la EA Playtesting.

Pasos para inscribirte en EA Playtesting

Ve al sitio web de EA e inicia sesión.

Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha.

Haz clic en «Configuración de la cuenta».

Selecciona «Preferencias de correo electrónico».

En la sección de juegos preferidos, asegúrate de marcar la casilla que permite a EA enviarte comunicaciones «En cualquier momento». A continuación, comprueba que los títulos de EA Sports FC están seleccionados y pulsa «Actualizar».

Ve a la pestaña «Pruebas de juego de Electronic Arts».

Haz clic en «Unirse a las pruebas de juego de EA».

Inicia sesión en tu cuenta de EA y rellena el formulario proporcionado, así como tus preferencias.

Condiciones de la beta cerrada de EA FC 25

Además de inscribirse en las pruebas de juego de la comunidad (EA Playtesting), los jugadores deben cumplir las siguientes condiciones para participar en la beta:

Inscribirse en las Pruebas de Juego de la Comunidad en el sitio web de EA.

Tener al menos 18 años.

Tener una PlayStation 5 o una Xbox Series S|X.

Jugar a EA FC 24 con regularidad.

Tener conexión a Internet.

Haber aceptado el Acuerdo de usuario y beta.

Tener una suscripción activa a PS Plus o Xbox Game Pass.

Fecha y horarios de la beta cerrada

EA Sports FC 25 aún no tiene una fecha oficial para su beta. Sin embargo, considerando que EA FC 24 se lanzó a finales de septiembre el año pasado, es posible que el estudio siga un calendario similar para 2025.

Según FGZ news, si se repite el patrón anterior, la beta cerrada podría comenzar alrededor de la primera semana de agosto y durar aproximadamente tres semanas.

Los jugadores seleccionados recibirán los códigos a través del correo electrónico asociado a sus cuentas de EA. Es importante estar atento a la bandeja de entrada, incluyendo la carpeta de correo no deseado, para asegurarse de recibir los códigos.

Hay que tener en cuenta que las betas cerradas son limitadas, por lo que inscribirse en EA Playtesting no garantiza que se reciba un código. Además, los que consigan un código no tendrán acceso a todos los modos de juego.

Cómo transferir códigos de la beta de EA FC 25

No vas a poder transferir los códigos beta de EA FC 25 a otro usuario. Esto significa que si recibes acceso a la beta cerrada, solo tú podrás iniciar sesión en el juego.

Si por alguna razón no puedes canjear el código, nadie más podrá usarlo en tu lugar, ya que no es transferible, por lo tanto, se perderá. Es importante asegurarte de que podrás canjear el código cuando lo recibas, ya que no habrá forma de transferirlo a otra persona en caso de problemas.

Y esto es todo lo que tienes que saber, recuerda que vamos a estar actualizando este artículo en cuanto sepamos mucho más. Si te ha gustado no dejes de checar más contenido del juego como EA FC 25: todos los iconos y héroes filtrados hasta ahora, EA FC 25: filtraciones y todo lo que sabemos y Top 60 de mejores defensas jóvenes del Modo Carrera de EA FC 24