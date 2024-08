¿Estará Brasil en EA FC 25?

EA FC 25 está cada vez más cerca de su lanzamiento y, aunque hay bastantes equipos confirmados, algunos se preguntan si estará Brasil.

EA FC 25 contará con una enorme lista de equipos y ligas con licencia, pero ¿significa que volverá la selección nacional de Brasil y su liga?

Brasil es una de las selecciones internacionales más emblemáticas del fútbol, de la que han salido estrellas del deporte rey como Ronaldo y Ronaldinho, y otras figuras como Neymar Jr. Sin embargo, tanto la selección nacional como la liga Campeonato Brasileiro Serie A desaparecieron de FC 24, ¿volverán en FC 25?

¿Regresará Brasil a EA FC 25?

No, no esperamos que Brasil aparezca en EA FC 25. Aunque los creadores no lo han anunciado oficialmente, la selección nacional y la liga nacional no se mencionan en el blog que confirma las licencias de este año.

Además, ninguno de los dos aparece en la Beta Cerrada que lleva en marcha desde el 6 de agosto. Aunque solo es una versión de prueba, cuenta con todos los equipos que podemos esperar ver en el juego final, incluidas las versiones genéricas del AC Milan y el Inter de Milán, que tampoco tienen licencia este año.

Esto significa que las equipaciones de la Selección de Brasil no estarán disponibles en Ultimate Team y que no podrás utilizar el equipo en torneos internacionales. También significa que clubes como el Fluminense y el Sao Paulo no aparecerán en el modo Carrera ni en Patada Inicial.

Mientras que las equipaciones de los clubes se sustituyen a menudo por versiones genéricas para garantizar que las ligas sigan estando llenas, las selecciones nacionales rara vez reciben el mismo trato. Esto se debe a que pueden cambiarse fácilmente en competiciones internacionales en el modo Carrera con la explicación de que no se clasificaron.

¿Por qué no puedes jugar con Brasil en EA FC 25?

Si Brasil no figura en FC 25 es por problemas de licencias. Aunque los detalles de estos acuerdos rara vez se comparten con el público, la explicación más probable es que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el organismo que rige el fútbol en el país, no haya vendido las licencias de la liga o de la selección nacional a EA Sports.

La razón es que la CBF llegó a un acuerdo con Komani para que sus equipos aparezcan de forma exclusiva en eFootball. La selección nacional de Brasil está disponible en eFootball con equipaciones licenciadas, mientras que equipos como el Santos y el Flamengo son clubes oficiales asociados.

Teniendo esto en cuenta, es poco probable que veamos a Brasil en la serie EA Sports FC hasta que Konami renuncie a las licencias y se llegue a un acuerdo con EA Sports.

¡Y eso es todo! Lamentamos decepcionarte si esperabas jugar con Brasil, pero así son las cosas.