¿Estarán el A.C Milan y el Inter en EA FC 25?

Muchos fans se están preguntando si los eternos archirrivales, A.C Milan e Inter, estarán en EA FC 25, el más reciente juego de simulación futbolística. Acá está la respuesta.

La siguiente entrega de la longeva franquicia de fútbol, ahora conocida como EA Sports FC, llega con muchas novedades y actualizaciones importantes tanto en los Clubes, Ultimate Team, un nuevo modo Rush y más.

Sin embargo, muchos jugadores se preguntan si grandes equipos como el A.C Milan e Inter estarán en la nueva entrega. Si tú también te haces estas preguntas, sigue leyendo y conoce todo lo que te interesa sobre este tema.

¿Veremos a A.C Milan e Inter en EA FC 25?

No, el AC Milan y el Inter no estarán presentes en EA FC 25. Ambos equipos estarán ausentes en todos los modos de juego, incluidos el Modo Carrera, Ultimate Team y Kick Off. Además, el estadio que comparten, el icónico San Siro, tampoco estará disponible en el juego.

Los rumores sobre esta ausencia comenzaron a circular mucho antes de que los desarrolladores profundizaran en los detalles y la información fue finalmente confirmada a través de la beta de FC 25. Las capturas de pantalla de la beta muestran que ambos equipos aparecen con nombres e insignias personalizadas diferentes. El AC Milan se llama Milano FC, mientras que el Inter se llama Lombardia FC.

Sin embargo, es importante señalar que los jugadores de ambos equipos mantendrán sus nombres y aspectos tal y como lo conocemos.

¿Por qué no veremos a estos equipos en EA FC 25?

Según ‘DonkTrading‘ en X, el AC Milan y el Inter han firmado un acuerdo de licencia exclusiva con eFootball de Konami, razón por la que no estarán en FC 25. Estos equipos se unirán al Atalanta y al Lazio como equipos exclusivos de PES, lo que significa que solo 16 de los 20 equipos de la Serie A tienen licencia en EA FC.

Curiosamente, el Nápoles y Roma regresarán este año al título de fútbol de EA. Ambos equipos no tenían licencia en EA FC 24 y eran exclusivos de eFootball. Como el Inter y el AC Milan van por otro camino, parece que los dos competidores intercambiaron licencias de equipos para sus últimos lanzamientos.

Así que ya lo sabes, si eres hincha de alguno de estos dos equipos, lamentablemente no los podrás ver en el más reciente título de EA Sports FC.