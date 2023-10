1883 Temporada 2: Todo lo que sabemos hasta ahora

¿Es 1883 Temporada 2 lo mismo que Lawmen: Bass Reeves? Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, ¡sigue leyendo!

Yellowstone, el exitoso drama del oeste de Taylor Sheridan protagonizado por Kevin Costner, llegó a la pequeña pantalla en 2018. Con el paso de los años, la serie ha ido ganando adeptos hasta llegar a su quinta temporada.

Si bien la segunda mitad de la quinta temporada será la última, al menos los fans pueden aferrarse a los numerosos spinoffs, incluidos 1923 y 1883, y la próxima serie 6666.

Como Lawmen: Bass Reeves también se cuela en el universo Yellowstone, esto es todo lo que sabemos sobre la forma que tomará la segunda temporada de 1883.

¿Está en marcha 1883 Temporada 2?

Sí, 1883 tendrá otra temporada, pero no es tan simple como una segunda temporada.

Técnicamente, a 1883 le sigue 1923, una serie secuela que también tiene lugar antes de los acontecimientos de Yellowstone. La serie también continuará a través de Lawmen: Bass Reeves, que narra la vida del “legendario agente de la ley”, según TV Line.

El universo de Yellowstone está creciendo aún más con otro spinoff titulado 6666, que girará en torno al rancho Four Sixes en el oeste de Texas.

En cuanto a una continuación directa de 1883, Sheridan dijo que “quería hacer una película de diez horas que terminara, y eso es lo que hicimos“, así que no esperes una en breve.

“He creado esta mirada a través del tiempo para mostrar este viaje concreto. No soy una persona a la que le guste atar todo con un lazo y explicar cómo todo el mundo vivió feliz después, o no“, dijo a Deadline.

“También quería crear algo que pudieras ver y sentirte completamente cautivado y satisfecho sin haber visto nunca Yellowstone. Que viviera por sus propios méritos“.

“A mí, como narrador, me parece un final cerrado. Voy a asomarme por la ventana de una época diferente y ver lo que veo entonces“.

¿Hay fecha de estreno para la segunda temporada de 1883?

Sí. Lawmen: Bass Reeves se estrenará el 5 de noviembre de 2023.

Además, la serie constará de 8 episodios.

Aunque en un principio algunos sospechaban que podría haberse pospuesto debido a las huelgas de guionistas y actores, parece que ha finalizado la producción antes de que provocaran ningún retraso.

¿Existe algún tráiler de la nueva temporada?

Podrás ver el tráiler abajo:

Es sólo un breve vistazo a la nueva serie, pero muestra al ayudante del sheriff montado en su caballo y disparando su arma. “Soy la ley de esta tierra. Soy el ayudante del sheriff Bass Reeves, y tus días de maldad han terminado“, dice.

A principios de septiembre se publicó un tráiler más largo, que puedes ver a continuación:

Reparto de la segunda temporada de 1883: ¿Quién participa?

Lawmen: Bass Reeves estará protagonizada por David Oyelowo en el papel del agente de la ley. No está claro si podemos esperar el regreso de Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott, o cualquiera de los otros miembros del reparto de 1883.

A principios de año, Variety supo que Dennis Quaid también se había unido al reparto para interpretar a Sherrill Lynn, un ayudante del sheriff estadounidense.

El reparto también incluye a:

Mo Brings Plenty como Minco Dodge

Dale Dickey como Widow Dolliver

Tosin Morohunfola como Jackrabbit Cole

Margot Bingham como Sarah Jumper

Donald Sutherland como el juez Isaac Parker

Lauren E. Banks como Jennie

Demi Singleton como Sally

Barry Pepper como Esau Pierce

Forrest Goodluck como Billy Crow

Grantham Coleman como Edwin Jones

Garrett Hedlund como Garrett Montgomery

En una entrevista con Vanity Fair, Oyelowo dijo: “No puedo decir cuántas veces, durante el rodaje de la serie, me he encontrado soñando despierto, ya fuera cuando era más joven y jugaba a los vaqueros, o incluso como actor durante los ocho años que he estado intentando que esto se hiciera“.

“Su mera existencia cuestiona la naturaleza de la justicia. Si ahora podemos decir que la esclavitud de las personas era injusta, liberarse de esa circunstancia injusta, ¿puede considerarse realmente ilegal? Creo que ese es uno de los grandes temas de la serie. Todo esto sucede en una época que define en muchos sentidos quién y qué es Estados Unidos. Vemos el nacimiento de Estados Unidos, en cierto sentido, a través de los ojos personales de un hombre negro y su familia“.

Argumento de la 2ª temporada de 1883: ¿De qué va?

El eslogan oficial de Lawmen: Bass Reeves dice así: “Conocido como el mayor héroe fronterizo de la historia de Estados Unidos, y también se cree que fue la inspiración para El Llanero Solitario, Reeves trabajó en la época posterior a la Reconstrucción como agente de paz federal en el Territorio Indio, capturando a más de 3.000 de los criminales más peligrosos sin resultar herido nunca.”

Según Collider, Oyelowo explicó: “Bass Reeves es un personaje en el que se basó el Llanero Solitario. Pero, por desgracia, fue borrado de la historia.”

“Nació esclavizado, luchó en la Guerra de Secesión y escapó al Territorio Indio; aprendió las lenguas y habilidades de los nativos americanos, que acabó aplicando a su carrera como agente de la ley, y tuvo una carrera de lo más prolífica. 3000 arrestos en su carrera y alguien cuyas hazañas son verdaderamente legendarias. Lo estamos haciendo como una miniserie de seis partes. Básicamente, una película de seis horas“, agregó.

“Antes, cuando veías Ben-Hur o Lawrence de Arabia, eso era narración épica, pero si pones una película de tres o cuatro horas delante de la gente, ahora se queda en plan: ‘¡Dios mío!“.

“Pero si les dejas que se den un atracón de algo que dura de seis a diez horas, se lo tragan todo. Así que creo que se trata de replantearlo. Tal vez sea sólo un salto mental que la gente necesita dar para comprometerse con la narración un poco más“.” finalizó.

En cuanto a 1923, la sinopsis oficial dice que “introducirá a una nueva generación de la familia Dutton y explorará principios del siglo XX, cuando las pandemias, la histórica sequía, el fin de la Ley Seca y la Gran Depresión asolan el oeste montañoso y a los Dutton que lo llaman hogar”.

Esto es todo lo que sabemos sobre la continuación de 1883, pero actualizaremos este espacio cuando haya más anuncios. Sigue conociendo más información interesante de próximas series en nuestro portal.