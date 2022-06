El documental de Rubius en Amazon Prime ya tiene fecha de estreno

Load More

Nosotros también nos preguntamos por la X… ¡Ah, claro! De diez en número romano, ¿no? Es que condensar diez años de carrera en un documental va a ser algo muy único, así que sabemos que esto no nos lo podemos perder. El documental no solo nos contará la historia de Rubén Doblas, sus inicios y sus primeros pasos, sino que también revisará todos sus mejores momentos. ¿Para vosotros, cuál fue el momento más destacado de su carrera?

lo que más me raya es la X, QUÉ SIGNIFICA LA X??? #RubiusX pic.twitter.com/zfFG6u7G42

El Rubius es conocido a nivel internacional, incluso más allá de la comunidad hispanohablante. Fue uno de los primeros en estallar en fama por YouTube gracias a sus vídeos de Skyrim y miscelánea, como los de chat roulette, le hicieron subir rápidamente. A día de hoy, su fama está tan extendida que apenas no nos sorprende verlo en movidas tan variopintas como cualquier evento de Ibai… o la última película de Tom Holland .

by María Pastoriza