AuronPlay critica el contenido de Amouranth de cara a los Squid Craft Games 2: “me da asco”

AuronPlay ha querido dejar clara su opinión acerca del contenido de Amouranth. La streamer ha sido invitada a participar en los Squid Craft Games 2.

Los Squid Craft Games fueron muy populares en su primera edición, lo que hacía imperativo un regreso del evento organizado por Rubius. Para esta ocasión se ha invitado a Amouranth, quien ha traído mucho meme a la comunidad hispanohablante tras decir que IlloJuan le parecía especialmente sexy.

Sin embargo, la cosa esta vez no va con IlloJuan, sino con AuronPlay. El creador de contenido ha querido dejar clara su opinión sobre el contenido de la streamer y su participación en los Squid Craft Games 2.

El artículo continúa después del anuncio.

AuronPlay sobre Amouranth: “Su contenido me da asco”

“Yo no estoy en contra de nadie” comienza AuronPlay “, pero […] a mí una tía que abre stream y empieza a opinar sobre qué streamer se zumbaría o no… a mí me parece feísimo. Me parece de mal gusto, me parece desagradable y me da mucho asco”. El creador de contenido asegura que si fuera el caso contrario, y fuera un hombre el que hace esos comentarios, “estaría en la cárcel”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Amouranth responde

A Amouranth le han pasado el artículo de nuestros compañeros de Meristation con las opiniones de Auronplay y no ha dudado en responder. La creadora de contenido ha dejado este mediodía un tweet en su cuenta personal dedicado al streamer español:

El artículo continúa después del anuncio.

Ha seguido compartiendo alguna respuesta más al mismo tweet, dejando además la frase de Alejandro Magno: “No temo a un ejército de leones liderados por una oveja, sino a un ejército de ovejas liderado por un león”.

De momento Auronplay no ha comentado nada más al respecto, habrá que ver cómo se desarrolla su relación con Amouranth cuando empiece Squid Craft Games 2. Hasta entonces, procuraremos mantener este artículo actualizado.