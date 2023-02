Auron se desliga de los Squid Craft Games 2 y dejará de streamear “por unos meses”

A través del streamer Komanche hemos conocido que Auronplay se desvinculará de los Squid Craft Games 2 y que dejará de hacer streaming “durante unos meses”.

La redes sociales a lo largo de estos últimos días han estado en llamas debido a la polémica de Biyín y sus tuits antiguos. Algunos usuarios decidieron no quedarse callados y hablar también de actitudes pasadas de Auronplay que fue acusado de groominig por una usuaria.

Ante tanto escándalo e internet dejando claro que la situación la han afrontado de una forma bastante errónea, Auronplay ha decidido alejarse de los streamings durante un tiempo.

Sin embargo, Komanche ha confirmado que el streamer catalán estará fuera de los Squid Craft Games 2 así como del foco de la cámara durante un par de meses.

Komanche anuncia que Auronplay no estará en los Squid Craft Games 2

Cuando Biyín decidió abrir streaming para pedir disculpas por sus comportamientos del 2013, Auron estuvo con ella para apoyarla. Todo parecería que con eso se apaciguaría la situación pero lo único que hizo fue encender aún más la llama llegando acusaciones bastante fuertes sobre el streamer catalán de tener las mismas actitudes que su pareja.

Por ello, Auronplay ya anunció que estaría un tiempo indefinido fuera de Twitch, pero Komanche confirmó que uno de los mayores streamers actualmente de la plataforma morada quedaría fuera de uno de los eventos más grandes como son los Squid Craft Games 2.

A través de un clip recogido por Info Auron, el streamer latinoamericano decía lo siguiente:

“Es una persona a la que yo quiero mucho… pero bueno… Lastimosamente, amigos, Auron ha decidido deslindarse de los Squid Craft Games 2”, explicaba en su streaming. “Está teniendo problemas ahorita y, pues, no podrá prender stream en unos meses. Me ha pedido que les dé las noticias. Por eso no podrá estar”.

Komanche daba la noticia bastante apenado dejando claro que ha sido una decisión difícil de llevar a cabo.