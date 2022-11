Cómo conseguir el filtro de “voz de Bob Esponja” en TikTok

Los usuarios de TikTok están encantados con el último efecto viral de voz que algunos apodan el “filtro de Bob Esponja” por cómo nos distorsiona al hablar, y te contamos cómo conseguirlo.

La plataforma de vídeos cortos TikTok es conocida por tener una gran variedad de filtros y efectos que los usuarios pueden aplicar a sus vídeos, desde filtros de maquillaje hasta minijuegos, TikTok ofrece siempre entretenimiento.

En octubre, la aplicación añadió una serie de filtros de voz diferentes que pueden hacer que las personas suenen como si estuvieran hablando con una voz diferente. La gente ha estado experimentando con estos efectos de voz en cualquier cosa, desde vídeos de sí mismos, hasta canciones y escenas populares de películas. Y el resultado siempre es desternillante.

Un nuevo filtro está siendo apodado por muchos como la “voz de Bob Esponja”, que hace que cualquier voz suene como si el popular personaje de dibujos animados estuviera hablando. El filtro se llama en realidad “Trickster”(bromista) y no está directamente relacionado con Bob Esponja, pero muchos usuarios creen que suena como el personaje.

Si quieres probar este efecto de voz viral por ti mismo, te contamos cómo hacerlo.

Cómo usar la voz de Bob Esponja en TikTok

Antes de buscar este efecto, vale la pena señalar que hasta ahora no todos los usuarios de TikTok tienen acceso a todos los filtros de voz. Para poder conseguirlo debemos de asegurarnos de que nuestra aplicación está actualizada antes de comprobarlo. No obstante, si no encuentras este filtro en particular, puede que tengas que esperar hasta que TikTok lo lance en más países y dispositivos.

Para encontrar el efecto solo hay que hacer lo siguiente:

Abrimos TikTok. Pulsamos el botón “+” para abrir la cámara. Grabamos un vídeo con el botón rojo o selecciona un clip de la sección “subir”. Pulsa los tres puntos de la parte derecha de la pantalla y vamos a “edición de audio”. Nos desplazamos por los filtros de voz y seleccionamos “bromista” si está disponible. Pulsa “guardar”.

¡Y ya nos podemos unir a esta moda dentro de la aplicación!