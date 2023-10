Cuál es la canción viral en TikTok ‘You My Lil Boo Thang’

Mientras te desplazas por la página ‘Para Ti’ de TikTok, es posible que hayas escuchado la canción funky ‘You My Lil Boo Thang’ que está arrasando en la aplicación. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre ella.

La aplicación de vídeos cortos, TikTok, ha sido la cuna de muchas tendencias y retos virales. Su base mundial de usuarios es a menudo responsable de la creación de la “próxima gran cosa”.

De vez en cuando, una melodía pegadiza se convierte en la banda sonora de miles de TikTokers de todo el mundo. Todo esto ayuda a despertar la creatividad e impulsa la participación en la plataforma.

La última canción que ha hecho furor en la aplicación de redes sociales es “You My Lil Boo Thang”, del creador de contenidos y músico Paul Russell. Si no la conocías, acá lo podrás hacer.

‘You My Lil Boo Thang’, la canción viral en TikTok

En junio de 2023, el TikToker Paul Russell publicó un fragmento de la canción inédita en un vídeo, que desde entonces ha cosechado más de 10,9 millones de visitas.

En el vídeo se le ve bailando en una habitación, con un micrófono en la mano y haciendo playback mientras la cámara gira a su alrededor. Las frases más pegadizas de la canción son “you my lil boo thang” y “I don’t give a hoot what your dude say“.

Desde que se publicó el fragmento, muchos creadores lo han utilizado en sus vídeos de sketches, tutoriales de baile, contenidos de moda y mucho más.

Hasta ahora, se han compartido más de 406.000 publicaciones utilizando el sonido.

Bajo el vídeo de Paul, miles de usuarios de TikTok han inundado la sección de comentarios suplicando al músico que publique la canción completa. “¡LANZALA YA. Dios mio, ustedes los pequeños artistas están jugando con mi salud mental!“, escribió uno.

“Necesito esto en Spotify ahora mismo“, añadió otro. “Necesito tu música sonando mientras floto en una piscina con una copa en la mano INMEDIATAMENTE“, compartió un tercero.

El 18 de agosto, el músico publicó una versión completa de “Lil Boo Thang” en varias plataformas de streaming de música y, sorprendentemente, el pegadizo tema le valió un contrato discográfico con Arista.