Tier list de personajes principales de Naruto de peor a mejor

Naruto cuenta con un reparto enorme de personajes principales. Así que decidimos hacer esta tier list de personajes de peor a mejor para darte una guía dentro del anime.

Naruto es una de las mayores y mejores franquicias de anime de todos los tiempos, con una historia que abarca décadas. Conocimos a héroes y villanos, amigos y enemigos, y tuvimos muchos protagonistas y antagonistas favoritos de los fans.

Elegir a los mejores no es tarea fácil. Hay que tener en cuenta su capacidad de lucha, lo divertidos que son, su impacto en la serie, su fuerza, o simplemente lo queridos que son por el público en general. Así que aquí te traemos nuestra tier list de los personajes principales de Naruto, de peor a mejor.

Naruto: Tier list de personajes principales de peor a mejor

13. Sakura

Sakura recibió muchas críticas los fans. Esto puede deberse al sexismo general al que suelen enfrentarse los personajes femeninos en las series de anime centradas en los hombres, pero en el caso de Sakura también se debe a que está mal escrita, ya que la serie insiste demasiado en sus tendencias tsundere. Desgraciadamente, esto hace que la gente pase por alto las partes de ella que, en general, son geniales.

Sakura, la única chica del Equipo 7, tenía mucho que demostrar, pero en la serie original se convirtió en una de las mejores ninjas médicas del mundo. Y el hecho de que tenga una educación y un linaje corrientes, a diferencia de muchos de los demás personajes, hace que su progreso en el poder sea mucho más admirable.

12. Itachi Uchiha

La clasificación de Itachi Uchiha en nuestra tier list de personajes de Naruto se debe principalmente a lo antipático que resulta al principio. Se dirigió a su hermano de una forma terriblemente despectiva, e incluso asesinó a su propio clan. Pero cuando se revela la verdad, Itachi se convierte en un personaje mucho más conmovedor.

Es la encarnación de un antihéroe, que sacrifica todo lo que podría hacer simpática a una persona para hacer lo que cree que es correcto. Y más tarde vemos hasta qué punto se preocupa por su hermano pequeño, lo que le convierte en un personaje mucho mejor.

11. Naruto

Siendo el personaje principal, es difícil no imaginarse a Naruto como uno de los mejores personajes. Y lo es, pero en comparación con otros personajes principales, a veces puede resultar un poco malcriado y molesto. Es parte de su encanto y tiene una buena historia de fondo, pero esto puede resultar desagradable para algunos espectadores.

Sin embargo, Naruto sigue teniendo grandes cualidades, como su pasión, su lealtad a sus amigos y su dedicación para convertirse en Hokage y proteger a su aldea, a pesar de ser constantemente ignorado y rechazado por los que lo rodean.

10. Hinata

Una de las principales cualidades de Hinata, que es su timidez, parece ser la razón por la que la gente la ve o como un gran personaje o como uno malo. Aunque su personalidad puede parecer a veces demasiado mansa, y al combinarse con su devoción por Naruto puede verse como un estereotipo femenino, otros encuentran entrañable su carácter tranquilo.

Tiene una gran química con Naruto, e incluso lo salva de vez en cuando, lo que la convierte en un gran personaje de interés amoroso.

9. Orochimaru

Aunque se supone que debemos odiar a los villanos, a menudo son algunos de los mejores personajes. Por ejemplo, Orochimaru, que sigue intentando destruir Konoha, su ciudad natal, y es mucho más que el típico villano de dibujos animados. Consigue afectar enormemente a los personajes y a la trama de la serie, incluso empujando a Sasuke a un territorio moralmente gris.

Aunque a medida que avanza la serie pasa a un segundo plano, los fans no se han olvidado de él, y sigue siendo uno de los mejores villanos y más veteranos de la franquicia.

8. Sasuke Uchiha

Sasuke ocupa un lugar intermedio en nuestra lista, ya que la gente parece amarlo u odiarlo. No se puede negar lo emblemático que es, hasta el punto de que incluso quienes no han visto el anime lo conocen. Aunque, sobre todo, gracias a los memes.

Sasuke es admirable por su determinación y su pasión, que rivalizan con las de su enemigo Naruto, pero su brusquedad también puede echar para atrás a mucha gente. Sin embargo, con sus incursiones en lo moralmente cuestionable, es sin duda uno de los personajes principales más interesantes.

7. Tsunade

En un anime tan centrado en los hombres, puede resultar difícil que los personajes femeninos destaquen. Pero Tsunade lo consigue; de hecho, es el personaje que le dio a la serie una perspectiva de género más equilibrada.

Tsunade es una mujer que juega, bebe, da puñetazos en la cara y no tiene pelos en la lengua, pero también se las arregla para ser una poderosa Hokage. Además, es una gran mentora para Sakura, lo que supone una gran subversión de las típicas relaciones de tutoría entre hombres que se suelen ver en el anime shonen.

6. Jiraiya

Aunque al principio Jiraiya parece un mentor indiferente, queda claro que es sólo una actuación. El personaje es ahora conocido por su sabiduría, sus payasadas, su actitud cariñosa y su moral un tanto dudosa.

Jiraiya actuó a menudo como guardián y mentor de Naruto, y se convirtió en una luz que guiaba y motivaba la vida del joven héroe. En última instancia, se convirtió en una de las muertes más tristes de toda la franquicia de Naruto, tras su lucha y posterior fallecimiento a manos de Pain.

5. Shikamaru Nara

Shikamaru es un personaje admirable y simpático a la vez. Su afición a posponer las cosas y a desaprovechar su potencial se ha convertido en un rasgo entrañable, pero también resulta ser increíblemente inteligente, lo que se demuestra a lo largo de toda la serie.

Algo que realmente hace de Shikamaru uno de los mejores personajes es que nunca dudó en estar del lado de Naruto. A pesar de que el resto de la aldea rehuía al joven protagonista, Shikamaru nunca se avergonzó de que lo asociaran con él, lo que lo convertía en un personaje a la vez testarudo y amable, que es lo que los fans adoran de él.

4. Pain (Nagato)

Pain es el más convincente de todos los villanos de la franquicia. Su historia de orfandad es conmovedora, y su enfrentamiento con Jiraiya, y más tarde con Naruto, incluye algunos de los mejores episodios de toda la serie.

Pain es un villano interesante, ya que no es simplemente malvado, y a menudo las peleas que mantiene con Naruto implican que este último intente razonar con él. Pain incluso acaba viendo la luz y restaura a la mayoría de las personas y lugares que ha dañado, entregando su vida a la búsqueda de la paz, lo que le convierte en un personaje muy bien desarrollado.

3. Gaara

Gaara es una subversión de Naruto, lo que lo convierte en un personaje increíble. Al igual que Naruto, tenía un demonio sellado en su interior y era un chico increíblemente solitario que fue rechazado por su aldea. A diferencia de Naruto, no recibió amor ni amistad más adelante en su vida, por lo que existe para demostrar lo vitales que son esas cosas en el contexto de la serie.

Pero Gaara también es un personaje que crece y cambia a medida que avanza la serie, lo que lo convierte en un personaje fascinante. Tras ser derrotado por Naruto en una pelea, Gaara empezó a centrarse en ser mejor persona y en proteger a los demás, convirtiéndose finalmente en un héroe por derecho propio.

2. Rock Lee

Rock Lee siempre ha sido un personaje muy querido, simplemente por no ser el favorito. A pesar de no tener un Kekkei Genkai distintivo ni la destreza sobre el genjutsu y el ninjutsu que tienen los demás personajes, Rock Lee es capaz de mantenerse gracias a las enseñanzas de Might Guy y a su talento para el taijutsu.

Rock Lee siempre ha sido retratado como un individuo trabajador, que se las arregla para volver a levantarse cada vez que es derribado, como cuando pierde contra Gaara durante los exámenes Chunin. Podría decirse que es la persona más admirable de toda la franquicia.

1. Kakashi Hatake

Aunque los fans pueden no coincidir a la hora de querer a algunos personajes, nadie puede negar la gran presencia que tiene Kakashi. Su aura de misticismo que da paso a una persona alegre es lo que hace que este personaje sea tan encantador, y es un increíble educador a lo largo de toda la serie. A pesar de tener un pasado turbulento y de haber perdido a todas las personas importantes para él, Kakashi nunca deja que eso pese en sus enseñanzas.

Se las arregla para ser increíblemente talentoso e inteligente sin parecer arrogante, lo que podría decirse que lo hace aún más genial. Está realmente orgulloso de aquellos a los que enseña, y no tiene miedo de demostrarlo, lo que le convierte en un personaje entrañable y en el mejor de Naruto.

Esta es nuestra tier list de mejores personajes de Naruto ¡Recuerda que en Dexerto ES tenemos mucho más contenido interesante de anime que te va a encantar!