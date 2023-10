Meme viral de Vince McMahon llorando explicado

TikTok y Twitter se han vuelto locos con un clip de Vince McMahon, de la WWE, llorando. Es difícil escapar al “meme del hombre llorando” que ha tomado las redes sociales por asalto, pero ¿qué es exactamente? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

TikTok y Twitter siguen siendo algunas de las plataformas de redes sociales más populares y conocidas por sus trending topics.

Una tendencia viral que ha tomado a ambos por asalto involucra un video del cofundador y ex CEO de la WWE, Vince McMahon, llorando.

No es la primera vez que McMahon se convierte en viral, ya que lleva años inspirando infinidad de contenidos virales debido a sus hilarantes reacciones y sus dramáticas entrevistas.

Pero, ¿qué es exactamente la nueva moda del hombre llorando de la WWE y por qué Vince McMahon llora en el vídeo original?

¿Qué es la tendencia del hombre llorando de la WWE?

La nueva tendencia está siendo utilizada para tirar de la fibra sensible con su grito desgarrador que se apoya con música emotiva como plantilla de meme para crear innumerables posts virales.

En los vídeos, los usuarios utilizan a McMahon como representación de su yo futuro como padre que reacciona a una pregunta de su hijo sobre una época relacionada con su pasado de “cuando los tiempos eran buenos.”

Ponen un título o pie de foto que empieza con algo como: “Papá, ¿cómo era?” o “Papá, ¿cómo era?”. Y terminan con un recuerdo que les rompe el corazón.

Esto se combina con el clip de Vince McMahon con los ojos llorosos para crear un meme de llanto humorístico y desenfadado.

Los jugadores lo han usado para rememorar sus momentos durante el encierro en Fortnite y Warzone, mientras que otros han usado sus series favoritas, películas y momentos más populares de su infancia.

¿Por qué Vince McMahon llora en el video original?

El vídeo se grabó cuando McMahon apareció en el segundo episodio del documental Undertaker: The Last Ride, que se centra en la leyenda de la WWE The Undertaker.

Lloró en la serie después de que le preguntaran sobre lo que The Undertaker significaba para él y para la WWE. A lo que no pudo responder a la pregunta y en su lugar hizo caso omiso de ella mientras comenzaba a llorar incapaz de hablar.

A pesar de que la tendencia del hombre llorando de la WWE es una tendencia TikTok desenfadada, también se han popularizado en la plataforma TikToks más peligrosos y polémicos.