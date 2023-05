MrBeast anuncia su “mayor proyecto hasta la fecha” tras su encuentro con PewDiePie

La estrella de YouTube MrBeast ha afirmado que está trabajando actualmente en su “mayor proyecto hasta la fecha” justo después de subir a las redes sociales su foto con PewDiePie y ha desatado un centenar de rumores sobre una colaboración entre ambos.

El creador de contenido Jimmy “MrBeast” Donaldson hizo que la comunidad de YouTube se volviese loquísima tras publicar una foto con el PewDiepie que no tardó en hacerse viral.

Desde entonces, los espectadores de ambos se están preguntado si habrá una colaboración entre las dos estrellas de internet. Una interacción que no sería muy descabellada, ya que ambos se han apoyado a lo largo de los años, incluso después de que MrBeast superase el récord de suscriptores de PewDiePie en 2022.

Tras su publicación, muchos fans han esperado que MrBeast o PewDiePie hablasen al respecto, pero habían guardado su silencio hasta ahora. Y es que todo indica que se vienen cositas.

MrBeast habla sobre la foto con PewDiePie mientras aumentan los rumores de una colaboración

Instagram: @MrBeast La foto de MrBeast y PewDiePie se volvió increíblemente viral

Lo primero que dijo MrBeast es la cantidad de atención que ha recibido sus últimas fotos en Istagram. Dejó claro que le sorprendió las reacciones de los fans a sus fotos que había estado subiendo de sus últimos viajes.

“Empecé a subir fotos al azar a Instagram cada vez que viajo, y no me puedo creer la cantidad de “me gustas” que reciben [cada vez que las subo]”, tuiteó. “¿Por qué a tanta gente le importa mi vida?”.

Al momento de escribir estas líneas, la foto tiene más de cinco millones de me gustas en la red social.

No obstante, para hacer las cosas un poquito más interesantes, MrBeast ha adelantado que tiene un gran proyecto entre manos. Incluso lo ha descrito como su vídeo “más grande” hasta la fecha.

“Por cierto, os lo agradezco muchísimo, y prometo hacer un buen uso de toda esta atención que estoy recibiendo”, explicaba. “No he subido nada en un tiempo porque he estado trabajando en mi mayor proyecto hasta la fecha. El próximo vídeo os dejará boquiabiertos”.

Aunque todavía no está claro si MrBeast y PewDiePie han hecho algún tipo de colaboración, la comunidad está casi convencida de que veremos un proyecto entre ambos después de tantos años de reinado en YouTube.