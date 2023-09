11 Personajes de One Piece que no aparecen en el live-action de Netflix

La serie live-action de Netflix narra la vasta historia de One Piece, que deja de lado a muchos personajes del anime de la East Blue Saga. Aquí están los 11 personajes que no aparecieron en la serie de acción real.

El live-action de One Piece se estrenó recientemente en Netflix, cosechando críticas positivas de fans y críticos de todo el mundo. En lugar de replicar el anime, la serie de acción real adopta un enfoque diferente de la narrativa, al tiempo que se mantiene fiel al diseño de los personajes y a las historias de trasfondo.

Muchos personajes y tramas se introducen pronto, lo que es una buena decisión por parte de Netflix. Explica muchas cosas a los despistados sobre el extenso mundo de One Piece. La primera temporada abarca la Saga East Blue, excepto el Arco de Loguetown, y comprime la narración conservando el espíritu de lo que hace único a One Piece.

One Piece tiene demasiados personajes a los que seguir la pista. Como tal, es justo que Netflix los elimine por completo del live-action si no sirven para nada en la historia principal. Aquí hablamos de los 11 personajes del anime que no aparecen en la adaptación live-action de One Piece.

1. Mohji

Crunchyroll

Mohji, el Domador de Bestias, es un pirata, primer oficial de los Piratas de Buggy y miembro de la Alianza de Buggy y Alvida. Es domador de bestias y suele ir acompañado de su león, Richie. Antes era miembro de la Organización de Envíos Piratas. Netflix elimina por completo a este personaje de la serie de acción real, pero incluye al segundo compañero de Buggy, Cabaji.

2. Chouchou

Crunchyroll

Chouchou es un perro testarudo de Ciudad Orange que Buggy destruyó. Después de que su dueño muriera de una enfermedad, Chouchou siguió vigilando su tienda de comida para mascotas a pesar de ser herido por los Piratas de Buggy. Buggy destruyó la tienda y, después de eso, Luffy ayudó al cachorro a cerrarla. El jefe de la aldea se hizo cargo de Chouchou tras el incidente.

3. Ninjin

Crunchyroll

Ninjin es un niño pecoso con el pelo corto y puntiagudo de color morado que le cubre los ojos, un sombrero rojo con un volante en la parte superior, el Jolly Roger de los Piratas de Usopp en la parte delantera, y una cara que termina en una barbilla puntiaguda. Estos tres rasgos se combinan para formar una zanahoria en su cabeza. Fue miembro de los Piratas de Usopp antes de que Usopp se uniera a los Piratas del Sombrero de Paja.

4. Piiman

Crunchyroll

Piiman es un chico de pelo oscuro que lleva un peinado con forma de pimiento. Va vestido con una camisa verde brillante de manga corta con el Jolly Roger de los Piratas de Usopp estampado en la parte delantera. Era miembro de los Piratas de Usopp antes de que Usopp se uniera a los Piratas del Sombrero de Paja.

5. Tamanegi

Crunchyroll

Tamanegi tiene el pelo castaño liso con un mechón que sobresale en la parte superior, lo que le da el aspecto de una cebolla, y los ojos pequeños. Lleva gafas cuadradas y va vestido con camisa amarilla y chaleco azul. Tamanegi también lleva un fajín amarillo oscuro, pantalones marrón oscuro, zapatos negros con detalles grises en la parte superior e inferior, y hebillas color canela. Fue miembro de los Piratas de Usopp antes de que Usopp se uniera a los Piratas del Sombrero de Paja. Netflix elimina a estos personajes en el live-action de One Piece, ya que en él no aparecen los Piratas de Usopp.

6. Jango

Crunchyroll

es un hipnotizador y el antiguo primer oficial de los Piratas Gato Negro. Actualmente es un teniente comandante la Marina bajo las órdenes de la contraalmirante Hina. Jango es un antagonista menor en el arco de la Aldea de Villa Syrup. Optó por unirse a los Marines tras ser indultado por sus crímenes, gracias a Fullbody, un oficial de los Marines.

7. Johnny

Crunchyroll

Johnny formaba parte del mismo equipo de cazarrecompensas que Zoro. Por alguna razón, el equipo se disolvió mucho antes de que Zoro y Luffy se conocieran. Rápidamente se hace amigo de los Piratas del Sombrero de Paja después de que Nami cure a Yosaku de una enfermedad llamada escorbuto. Johny permanece con la tripulación durante los arcos de Baratie y Arlong Park. Es un personaje secundario en la East Blue Saga de One Piece, pero permaneció con la tripulación el tiempo suficiente para dejar huella.

8. Yosaku

Crunchyroll

Yosaku es el compañero de Johnny, así como el tercer y último miembro del equipo de Zoro. También es espadachín, como Jonny y Zoro. Por lo tanto, respeta y admira el poder, como demuestran sus constantes alabanzas al poder de Zoro y, más tarde, al de los Piratas del Sombrero de Paja. Jonny y Yosaku tomaron caminos separados tras el arco de Arlong y se establecieron en la aldea de Cocoyashi.

9. Momoo

Crunchyroll

Momoo es una enorme vaca marina de Grand Line y la primera Bestia Marina encontrada en la serie. Originalmente, los Piratas Arlong la utilizaban para intimidar a la población de las Islas Conomi. Arlong fue capturado y utilizado como animal de tiro por los Piratas Caribú tras su derrota. Momoo es un personaje recurrente en One Piece que sólo aparece brevemente sin contribuir demasiado a la trama.

10. Hatchan

Crunchyroll

Hatchan, a menudo conocido como “Hachi”, es un hombre-pez pulpo que anteriormente fue oficial de los Piratas de Arlong y miembro de los Piratas del Sol. Tras la captura del resto de los Piratas de Arlong, Hatchan fue el único superviviente y se embarcó en una serie de aventuras que culminaron con la creación de un restaurante flotante de takoyaki y su reunión con los Piratas del Sombrero de Paja.

11. Gaimon

Crunchyroll

Gaimon es un ermitaño de la Isla de los Animales Raros que antes era pirata. Considera a los animales poco comunes de la isla como sus tesoros y los defiende de cualquier atacante. Los quiere y los considera su familia; por eso no quiere irse de la isla y abandonarlos. Por eso rechazó la oferta de Luffy de unirse a su tripulación y siguió permaneciendo en la isla.

Estos son todos los personajes de One Piece que hemos echado en falta hasta ahora en el live-action. Iremos actualizando este artículo con cualquier novedad al respecto.