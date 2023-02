Pistas y respuesta para el Heardle (español e inglés) de hoy 1 de febrero

Desde que Wordle se puso de moda, han salido muchos juegos del estilo. Uno de ellos es Heardle, con el que tendrás que adivinar las canciones que suenan en apenas unos segundos. Para que no sea tan complicado, aquí te damos algunas pistas cada día.

Wordle se ha hecho muy popular. Y como siempre que algo se hace popular, han aparecido montones de juegos de adivinanzas ​​en Internet. Uno de los más populares y duraderos es Heardle, que pide a los jugadores que adivinen una canción basándose en un breve clip de introducción.

Estas canciones pueden abarcar desde éxitos de las listas de éxitos actuales hasta viejos clásicos, por lo que tu gusto debe abarcar algunas décadas para que todo salga bien. Incluso si no sabes la respuesta, descubrir nueva música es parte de la diversión de este juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Solo tiene seis intentos para adivinar el título de la canción y el artista correctos, por lo que hemos incluido varios consejos para ayudarte a adivinar la respuesta de Heardle de hoy a continuación.

Pistas del Heardle en inglés – 1 de febrero

La canción salió a inicios de la década de los 70

Comparte título con una canción navideña

La banda es estadounidense y estaba formada por tres cantantes

heardle

RESPUESTA HEARDLE EN INGLÉS – 1 de febrero

La canción del Heardle de hoy es Joy to the World de Three Dog Night.

Si no has acertado, esperamos que te guste la canción y que tengas más suerte mañana.

Pistas del Heardle en español – 1 de febrero

A continuación encontrarás tres pistas para el Heardle en español de hoy.

La canción se lanzó a inicios de los 80

Es una balada

El cantante recibió en sus primeros años el sobrenombre de “Ruiseñor de Linares“

heardlesp

RESPUESTA HEARDLE EN ESPAÑOL – 1 de febrero

La canción de hoy es Qué sabe nadie de Raphael.