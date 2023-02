¿Qué es “Wordle”? El juego de palabras viral en Twitter y todas sus variantes

Muchos usuarios de Twitter han estado tuiteando cuadrados verdes y amarillos de Wordle que se ha convertido en un desafío diario totalmente viral. ¿Quieres saber exactamente qué es? Sigue leyendo.

Si eres usuario de Twitter, sin ninguna duda habrás visto a más de una persona en tu cronología tuiteando un montón de cuadrados de colores con un texto que reza “Wordle 3/6”.

En el caso de que no tengas ni idea de qué significa “Wordle” puede ser bastante confuso, pero no te preocupes porque no estás solo. Aquí está todo lo que tienes que saber sobre el juego viral.

Twitter ¿No sabes lo que es Wordle? Te lo explicamos

¿Qué es Wordle?

En resumen Wordle es un juego de palabras que solo se puede jugar una vez al día a través de cualquier navegador en internet. El juego consiste en intentar descubrir la palabra de hoy a través de un proceso de prueba y error.

Cuando nos sale el cuadrado verde significa que acertamos una letra correctamente y en el lugar correcto. Si nos sale gris significa que la palabra no contiene esa letra y amarillo que sí la incluye pero está en el lugar equivocado. Solo tenemos seis intentos para hacerlo bien, de lo contrario perderemos el Wordle del día.

En el caso de que no te salga la palabra, puedes encontrar aquí las soluciones de todos los días.

Igualmente, una vez que hayamos superado el desafío diario tiene la opción de compartir el resultado en Twitter que es lo que ha estado haciendo muchísimos usuarios desde que empezó el año 2022.

Además, no solo está en inglés sino también en español, catalán y otros muchos idiomas.

El juego se lanzó en octubre de 2021

El juego fue creado por el neoyorquino Josh Wardle que lo ideó originalmente para su esposa y que es fan de los rompecabezas de palabras. “Es algo que te anima a dedicar tres minutos al día y eso es todo”, explicaba al New York Times en una entrevista.

Del mismo modo, reveló que actualmente más de 300 000 personas juegan a Wordle diariamente en comparación a las 90 personas que lo hacían en noviembre de 2021. Probablemente, gracias al poder de difusión de Twitter su base se ha triplicado.

Otros juegos parecidos al Wordle

Si te gusta este tipo de juegos, a lo largo de los últimos meses han salido varios con la misma mecánica pero con diferentes materias desde palabras de regiones autónomas o ciudades hasta imágenes de películas. Prácticamente hay uno para todos los gustos.

Heardle

Heardle Si crees que sabes de música debes de probar Heardle

¿Te encanta la música? Heardle es tu rompecabezas de música diaria. Tiene el mismo procedimiento que el Wordle y podemos encontrar canciones tanto en inglés como en español.

Durante unos segundos escuchamos los primeros acordes y deberemos de adivar cuál es. En caso de que no tengamos ni idea podremos pedir que nos dejen escuchar más tiempo de la canción lo que irá gastándonos oportunidades.

En el caso de que sepamos de qué canción se trata solo deberemos de buscar el título y artista. Fácil, sencillo y una manera increíble de descubrir nuevos temazos.

Asimismo, si se te resiste la canción del día puedes encontrar aquí la solución diaria.

Framed

framed ¿Cinéfilo? Prueba con Framed

Para los amantes de las películas Framed nos desafiará de forma diaria con escenas de una misma película. Al igual que el Wordle, tendremos una serie de oportunidades para intentar adivinarla y cada vez que fallemos nos pondrás diferentes escenas. Si te la sabes no dudes en poner el título pero este debe de ser en inglés debido a que de momento no soporta los nombres en inglés.

Wordle de comunidades autónomas de España

Angel Viches ¿Viajero de España? Prueba al Wordle de diferentes comunidades autónomas

Si eres más viajero por España, puedes probar a realizar los Wordle de Aragón, Cataluña, Canarias y Andalucía. Al igual que el resto deberemos de acertar las palabras que están relacionado con la comunidad autónoma correspondiente.