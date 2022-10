¿Qué es el test de la selva (“rainforest”) en TikTok?

La comunidad de TikTok están descubriendo sus rasgos de personalidad con el test viral “de la selva” (o rainforest) que se ha disparado dentro de la aplicación. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para probarlo por ti mismo.

A lo largo de los años se han hecho virales en TikTok diferentes tests de personalidad, desde el test de sentimientos humanos hasta el test de edad mental.

Debido a la viralidad de estos test, podemos afirmar que a los usuarios le encanta conocer su personalidad, la de sus amigos y sus relaciones. Aunque la mayoría de los test online son sólo para divertirse, siempre tenemos el gusanillo por saber cuáles son sus resultados.

El último test que se ha hecho viral en la aplicación es el “test de la selva” (o rainforest). El test empezó a correr como la espuma en la plataforma después de que la usuaria Felecia For The Win subiera un vídeo explicando en qué consistía, aunque no está claro el origen del test.

El test comienza con una pregunta donde nos pide que “imagina que has hecho un largo viaje intentando encontrar el camino de vuelta a casa. Ahora tienes que atravesar una selva tropical“.

A continuación, nos dice que tenemos cuatro animales contigo, una vaca, un caballo, un león y un mono. Sin embargo, a juzgar nuestro tu suministro de alimentos, no todos los cuatro animales podrán salir de la selva tropical con nosotros.

A lo largo del viaje ocurren otras cosas que hacen que tengamos que ir dejando animales por el camino. De lo que hace que finalmente salgamos del bosque con uno solo de los animales.

Según este test, el animal con el que te vas te dice algo sobre tu personalidad. Por ejemplo, si te vas del bosque con el león, significa que eres el protector de tu grupo de amigos, además de que le gusta proteger su energía.

Por supuesto, el test es sólo para divertirse, pero a los usuarios les ha encantado comparar sus resultados entre sí en la sección de comentarios.

Si quieres probar el test por ti mismo de la selva en TikTok, solo tienes que seguir el vídeo de Felecia For The Win en el que se describe el test, y luego ver la segunda parte en la que puedes encontrar tus resultados (en inglés).