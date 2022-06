Rubius desafía a xQc para la próxima Velada del Año

Load More

El desafío y la respuesta parecían en gran parte irónicos. Sin embargo, teniendo en cuenta que un puñado de personalidades de Internet ya se han metido en el juego de lucha, una pelea entre El Rubius y xQc no está fuera de las posibilidades.

En mayo de 2021, los dos intercambiaron comentarios sobre la posibilidad de una pelea después de que Rubius planteó la posibilidad de un enfrentamiento entre los dos: “Quiero pelear contigo. Nos partimos la cara en el próximo evento de boxeo. Deja de copiarme.” Al principio, xQc se rió del hecho de que El Rubius cree que puede vencerlo y dijo: “Está bien, eso no va a suceder”. Sin embargo, parecía de mente abierta al respecto, pero quería saber cuánto pesaba el streamer español. Luego, se recostó, alargó su columna vertebral y emitió una respuesta oficial a la llamada.

by María Pastoriza