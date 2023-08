SUBtiembre regresa a Twitch 2023: descuentos en suscripciones a largo plazo

SUBtiembre regresa a Twitch de cara a 2023 y nos traerá descuentos en las suscripciones de larga duración de nuestros creadores favoritos. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto para aprovecharte de ellos.

Como el turrón en Navidad, SUBtiembre regresa a Twitch para ofrecernos descuentos grandes descuentos a las suscripciones de nuestros creadores favoritos por tiempo limitado.

Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, la oferta nos ofrecerá descuentos en las suscripciones con grandes ofertas si decidimos suscribirnos a largo plazo.

SUBtiembre: todos los descuentos en Twitch por suscribirnos

Como se explica en el blog oficial de Twitch, este descuento no solo se aplica a las nuevas suscripciones, sino también a la ampliación de tres o seis meses de las suscripciones mensuales existentes. Del mismo modo, también se aplicará a la subida de nivel de una suscripción de nivel 1 a una de nivel 2 o 3.

Además, quienes tengan una suscripción Prime o de regalo también podrán beneficiarse de los descuentos si planean pasar a una suscripción periódica.

Paralelamente, Twitch también ha confirmado que, al igual que en las ediciones de otros años, a los streamers se les pagará el abono de precio completo que obtendrían normalmente. Es decir, un 50/50 o un 70/30 dependiendo de si están en el Programa de Socios.

Estos son todos los descuentos que como espectadores nos podremos beneficiar:

1 mes: 25% de descuento

3 meses: 25% de descuento

6 meses: 30% de descuento

No obstante, no todo son buenas noticias ya que habrá unas limitaciones muy concretas que son las siguientes: suscripciones recurrentes existentes actualmente, suscripciones canceladas en septiembre y luego recompradas, suscripciones Prime o regaladas que no se conviertan en suscripciones de pago, o nuevas suscripciones Turbo.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el SUBtiembre 2023 en Twitch.