TimTheTatman critica los cambios de subs para los streamers de Twitch: “Me alegro de estar en YouTube”

En general, ya es difícil para los streamers más nuevos, o incluso para los de tamaño medio, retener y hacer crecer una audiencia, y Tim no está muy interesado en ver qué efectos tendrá el AIP para la gente.

“Me siento legítimamente mal por los creadores más pequeños en este momento, específicamente”, dijo Tim. “Cuando yo era un creador pequeño en Twitch, los suscriptores eran lo que realmente me mantenía a flote”.

by Francisco García