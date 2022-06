Twitch “subirá el sueldo” de los streamers a través de anuncios

Twitch ha actualizado su sistema de ingresos publicitarios para tratar de frenar las críticas sobre la bajada de sueldo de streamers tras un rumoreado cambio en el sistema de asociados. La nueva versión aumenta el dinero ganado a través de anuncios y lo abre a más streamers.

El modelo y la estructura de Twitch han sido el tema de muchos debates a lo largo de los años. En particular, se han hecho muchas comparaciones entre la política de monetización de la plataforma propiedad de Amazon y otras plataformas como YouTube.

Cuando los cambios se rumorearon por primera vez para los ingresos, cheers y demás en 2022, se encontraron con una reacción violenta tanto de los espectadores como de los principales creadores de contenido .

Sin embargo, Twitch ha anunciado que seguirá desarrollando su programa de incentivos a través de un mayor pago de anuncios, sin cambios en las suscripciones todavía. ¿Cómo afectará entonces al “sueldo” de los streamers en Twitch?

Una publicación de blog del 14 de junio detalló cómo la plataforma planea expandir el Programa de incentivos de anuncios (AIP) para incluir a más creadores, así como también otorgar a algunos streamers un aumento salarial de más del 150% cuando reproducen anuncios específicos.

“Si retransmiten durante una cantidad específica de horas en ese mes con una densidad de anuncios específica, recibirán un pago predeterminado. Deja que el administrador de anuncios maneje los anuncios y al final del mes te pagarán”, dijo Twitch, describiendo cómo funciona el AIP.

En lugar de una tarifa fija por cada 1000 visualizaciones de anuncios, los streamers ahora recibirán el 55 % de los ingresos por cada anuncio que se publique en sus directos.

Si bien el AIP solo está disponible para streamers seleccionados, los afiliados de Twitch pronto podrán ingresar al programa.

Los afiliados podrán eliminar los anuncios pre-roll de su stream, una configuración muy controvertida, si aceptan mostrar tres minutos de anuncios por hora. También obtendrán un aumento en los pagos.

🌟 Tomorrow, Ads Incentive Program will be available to more Partners – paying an increased 55% ad revenue split on all offers!

👀 Affiliates, we have something coming soon for you too…

📚 Learn more: https://t.co/CNXRQTuoBW

— Twitch Support (@TwitchSupport) June 14, 2022