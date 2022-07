Twitch añade una función exclusiva a la categoría “charlando” para acerca a los espectadores

Load More

No obstante, subrayó también que incluir esta función no significa que la plataforma quiera alejarse de los streamings de videojuegos. Sobre todo, porque la mayoría de creadores de contenido que juegan también hacen la categoría de charlando.

Cuando Twitch habló con The Washington Post , el vicepresidente Jeremy Forrester explicó que al ser una categoría tan especial necesita un enfoque diferente.

Here's a quick overview of the Guest Star experience. pic.twitter.com/2gwbHAUJAr

Y no es de extrañar, debido a que en ella los streamers suelen dar su opinión, haced podcasts o incluso entrevistas a otras personas.

by Paula González