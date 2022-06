La categoría “slots” entra en el top 10 de Twitch de categorías más vistas de la plataforma

La categoría de los slots dentro de Twitch parece que han encontrado su hueco dentro de la plataforma morada ya que han ingresado en el top 10 de categorías más vistas quitándole el puesto a Call of Duty Warzone.

Desde el principio la categoría de los juegos de apuestas dentro de Twitch ha sido un tema bastante controvertido. Gran parte de la comunidad se opone a este tipo de contenido como fue el caso de Pokimane.

No obstante, la categoría en vez de descender ha ido en alza e incluso ha superado a grandes juegos bastante populares. Dentro de la comunidad española, creadores de contenido como Elmiillor o KXMI conocidos por League of Legends, dejaron atrás el MOBA de Riot Games a favor de este tipo de contenido.

Publicidad

Con más streamers pasándose a esta nueva categoría ha hecho que los slots (tragaperras en español) se convierta en la décima categoría más vistas, quitándole el puesto a Warzone por un amplio margen.

Slots como categoría supera a Warzone dentro de Twitch

Como podemos ver a través de TwitchTracker solo en los últimos siete días la categoría de Slots ha conseguido el 2.1% de los espectadores totales dentro de Twitch con unos 54 123 espectadores de media.

No obstante, las categorías más vistas dentro de Twitch siguen siendo las comunes que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses. Es el caso de Just Chatting, League of Legends, VALORANT o Minecraft. Sin embargo, es bastante significativo que haya quitado del top 10 categorías a Warzone.

Publicidad

A nivel internacional, el streamer Trainwreck fue el que impulsó este tipo de contenido y es que solo en el mes de mayo tuvo casi 300 horas solo en la categoría de slots.

Tendremos que esperar de cara a los próximos meses por ver si la categoría de slots en Twitch sigue creciendo o, por el contrario, se queda estancada en la plataforma morada.