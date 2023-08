ViruZz publica un vídeo de disculpas tras su sanción por dopaje

El creador de contenido ha pedido perdón por haber dado positivo en los análisis Antidopaje. Para ello, ViruZz ha publicado un vídeo en YouTube pidiendo disculpas.

La semana pasada nos enteramos de la noticia de que ViruZz había dado positivo en el último control de antidopaje al que se había sometido. Esto no solo anulaba su último combate, el enfrentamiento con DK Money. También suponía una gran mancha en su expediente que tendría graves consecuencias.

La Asociación de Boxeo Profesional ha multado a ViruZz, obligado a pagar 8000 libras (más de 9000 euros al cambio) por lo ocurrido. Además, quedaría suspendido por dos años, menos si participa en el voluntariado de la asociación.

El artículo continúa después del anuncio.

Si bien el 4 de agosto ViruZz ya publicó un tweet por lo ocurrido, ha sido la pasada noche del 10 de agosto cuando ha publicado un nuevo vídeo en YouTube.

ViruZz publica un vídeo de disculpas: “No pido que nadie me defienda ni que se me perdone”

El vídeo, que podéis ver a continuación, dura 6 minutos y medio y no está monetizado, según ha querido aclarar el propio ViruZz a través de Twitter.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“No pido que nadie me defienda ni que se me perdone”, comienza diciendo. “Quería pedir perdón, me siento mal, me siento triste, vacío. Siento que he fallado a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que en algún momento confiaron en mí. No he respetado el boxeo”.

El artículo continúa después del anuncio.

ViruZz ha ofrecido el reembolso a todos aquellos que compraron su curso para cambio físico, aunque asegura que no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia cuando lo realizó.

“No me siento orgulloso y sé que esto se va a quedar como una mancha a lo largo del tiempo”, continúa hacia el final del vídeo. “No sé cuándo voy a continuar, si voy a reflexionar durante un tiempo, y cuando me vea bien, estaré ahí”, concluye.