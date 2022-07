YouTube cierra el streaming de LoFi Hip-Hop Girl por una denuncia falsa de copyright

El popular streaming de YouTube llamado Lofi Girl se ha visto obligado a parar su retransmisión debido a una denuncia falsa de copyright. Un suceso que ha dejado sin música a una inmensa comunidad de personas por todo internet.

Los streamings con música Lo-fi son uno de los contenidos más populares dentro de YouTube. Para algunas personas, las melodías suaves y relajantes les ayudan a concentrarse mientras trabajan, se relajan después de un larguísimo día o incluso proporcionan algo de ruido de fondo durante su propio streaming.

Sin duda alguna, uno de los canales más grandes es el de LoFi GIrl. Su enorme catálogo de música relajante les ha ayudado a conseguir 10,2 millones de suscripciones en la plataforma al momento de redactar esta noticia.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que YouTube cerrase su retransmisión principal. ¿La causa? Una denuncia falsa por copyright.

El 10 de julio el streaming de Lofi Girl compartió a través de un tuit un correo electrónico que habían recibido de YouTube diciéndoles que eliminarían su streaming de relajación/estudio debido a una infracción de derechos de autor.

Sin embargo, los dueños del canal argumentaron que las advertencias por el copyright eran “falsas”. Tras publicarlo, rápidamente la comunidad empezó a mencionar a YouTube para que respondiese y trajese de vuelta la retransmisión.

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly… pic.twitter.com/X01hL6jT2N

En esta ocasión, el plan funcionó y YouTube finalmente confirmó que las advertencias por copyright no solo eran falsas sino también bastante agresivas.

“Confirmamos que las solicitudes eran abusivas y cancelamos la denuncia de los usuarios. Resolvimos las advertencias y restablecimos los vídeos. ¡A veces pueden pasar de 24 a 48 horas para que todo vuelva a la normalidad. Lamentamos mucho que esto haya pasado”.

confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account 😔 we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍🩹

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022