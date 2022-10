FIFA 23 Road to the Knockouts: Mejoras, tracker y más

FIFA 23 Road to the Knockouts es la próxima promoción de Ultimate Team. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre FIFA 23 RTTK, desde los jugadores incluidos hasta un detallado seguimiento de las actualizaciones.

FIFA 23 ya está aquí y EA SPORTS no pierde el tiempo a la hora de añadir cartas especiales y eventos promocionales.

El ciclo del Team of the Week ya está en marcha, y las cartas Ones to Watch ofrecieron a los fans las primeras tarjetas en vivo del año. La diversión tampoco se detiene ahí, ya que el regreso del fútbol europeo trae de vuelta Road to the Knockouts en FIFA 23.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre FIFA 23 Road to the Knockouts, incluido un seguimiento de las últimas actualizaciones

Revelados los jugadores de FIFA 23 Road to the Knockout

EA ha revelado la lista completa de jugadores de FIFA 23 Road to the Knockouts después de un mini-lanzamiento el domingo 9 de octubre, echa un vistazo al equipo completo a continuación:

Lionel Messi (PSG)

Thomas Muller (Bayern Munich)

Pierre Emerick Aubameyang (Chelsea)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Nikolas Sule (Borussia Dortmund)

Thomas Lemar (Atletico Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Ibrahima Konate (Liverpool)

Dejan Kulusevski (Spurs)

Robin Gosen (Inter Milan)

Zambo Anguissa (Napoli)

Martin Odegaard (Arsenal)

Martin Terrier (Rennes)

Moses Simon (FC Nantes)

Gerard Moreno (Villareal)

Jonathan Ikone (Fiorentina)

Lucas Paqueta (West Ham United)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Gleison Bremer (Juventus)

Ismael Bennacer (AC Milan)

Tracker de FIFA 23 Road to the Knockout

Si tienes la suerte de tener un jugador de FIFA 23 RTTK, o has invertido en uno del mercado de fichajes, vale la pena saber quién está en camino de subir de categoría. Así sabrás si debes retenerlo para obtener mayores recompensas, o cortar las pérdidas y venderlo.

Por suerte, hemos reunido un seguimiento del rendimiento de cada jugador de RTTK:

Jugador Media Base Tracker Victorias ¿Clasificado? Media Actual Lionel Messi 91 0/2 No 91 Pierre Emerick Aubameyang 89 0/2 No 89 Thomas Muller 88 0/2 No 88 Phil Foden 88 0/2 No 88 Nikolas Sule 87 0/2 No 87 Federico Valverde 87 0/2 No 87 Gerard Moreno 87 0/2 No 87 Patrik Schick 87 0/2 No 87 Thomas Lemar 86 0/2 No 86 Martin Odegaard 86 0/2 No 86 Raphinha 86 0/2 No 86 Gleison Bremer 86 0/2 No 86 Dejan Kulusevski 85 0/2 No 85 Martin Terrier 85 0/2 No 85 Ibrahima Konate 85 0/2 No 85 Lucas Paqueta 85 0/2 No 85 Robin Gosens 84 0/2 No 84 Zambo Anguissa 84 0/2 No 84 Ismael Bennacer 84 0/2 No 84 Jonathan Ikone 83 0/2 No 83 Moses Simon 82 0/2 No 82

Explicación de las mejoras de las cartas de FIFA 23 Road to the Knockout

EA Sports Las cartas de Road to the Knockout tienen dos oportunidades de ser mejoradas.

Introducidos por primera vez en FIFA 22, los RTTK son elementos vivos que pueden actualizarse en función de los resultados reales de las fases de grupos de la Champions League, la Europa League y la Europa Conference League.

Si el evento sigue el mismo formato que el año pasado, cada jugador incluido en la promoción tendrá dos oportunidades de recibir una mejora de +1 en su tarjeta.

Estos aumentos se producirán si su club:

Gana dos de los tres últimos partidos de la fase de grupos.

Se clasifica para los octavos de final de su respectivo torneo.

Los ascensos de categoría se reparten exclusivamente en función del rendimiento del club, por lo que, aunque el jugador de la tarjeta no vea ni un minuto en el campo, subirá de categoría si se cumplen los criterios.